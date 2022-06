Rick Owens

Eben erst hat Modedesigner Rick Owens im ehemaligen Kerzengeschäft Retti am Wiener Kohlmarkt ein Pop-up eröffnet und für einen Auflauf von Mode- und Kunststudentinnen und -studenten gesorgt. In Paris versenkte er im Springbrunnen des Palais de Tokyo in glühender Mittagshitze Feuerbälle. Mit der Kollektion "Edfu", benannt nach der gleichnamigen ägyptischen Tempelanlage, wurde das Thema Ägypten (dort hatte der Designer zuletzt geurlaubt) in schwarze Bomberjacken, überlange Hosen und breite Schultern übersetzt.