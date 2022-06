Eines der besten Strategiespiele aller Zeiten, "Starcraft 2", ist schon seit 2017 kostenlos spielbar. Foto: Blizzard

Pay-to-Win, Lootboxen, absichtlich verwirrende Umrechnungsschlüssel, Gacha-Sammelzwang: Wenn die Kontroverse um die unverschämt intensive Monetisierung des Mobile-Games Diablo Immortal etwas gebracht hat, dann die verstärkte Aufmerksamkeit für eine problematische Nische der Videospielbranche. Aber von wegen Nische: Gratisspiele sind längst das größte Business der ganzen Industrie.

Zum Glück schöpfen nicht alle Free-to-Play-Vertreter so wie Blizzards Mobile-ARPG alle Möglichkeiten aus, Geld aus ihren Spielerinnen und Spielern zu pressen. Viele, darunter die größten F2P-Spiele der Games-Welt abseits der Mobile-Gepflogenheiten, begnügen sich mit faireren Modellen, die das Bezahlen wirklich optional machen. Als Diablo-Alternative steht natürlich das große Path of Exile an vorderster Stelle, bei dem sich die Entwickler großteils auf den Verkauf kosmetischer Items beschränken. Aber auch die altbekannten F2P-Riesen Fortnite, Destiny, CoD Warzone, Apex Legends, Dota2 und CS:GO kommen wie viele andere ohne die Tricks aus, die Diablo Immortal aus der diesbezüglich weitaus rabiateren asiatischen Mobile-Games-Welt mitgebracht hat.

Auch die folgenden F2P-Spiele machen Spaß, ohne allzu penetrant Geld von ihrem Publikum zu verlangen – einige davon sind sogar völlig kostenlos. Und zur Erinnerung: Ein bisschen Geld auszugeben ist ja auch bei Gratisspielen okay; man will sich nur nicht gar zu plump manipuliert fühlen dabei.

The Cycle: Frontier

The Cycle: Frontier

https://thecycle.game/ (Windows)

Wer den harten Survival-Shooter Escape from Tarkov gespielt hat, findet sich im brandneuen F2P-Spiel der deutschen Entwickler Yager gleich zurecht: Auch in dem muss man sich sorgsam zwischen dem Zusammenraffen fetter Beute und der rechtzeitigen Flucht vor eifersüchtigen Konkurrenten entscheiden. Das Science-Fiction-Setting ist farbenfroh und hübsch geraten, der zentrale Gameplay-Loop zwischen Sammeln und Jagen motiviert, und die kosmetischen Käufe im In-Game-Shop sind nett, aber nicht spielentscheidend. Einziger Wermutstropfen bei einem ansonsten sehr gut gelungenen Spiel sind immer wieder schummelnde Spielverderber; ein Problem, das sich mit Updates hoffentlich bald lösen oder zumindest mildern lässt.

Paradox Interactive

Crusader Kings 2

https://www.paradoxinteractive.com/games/crusader-kings-ii/about (Windows, Mac, Linux)

Ein wahres Kultspiel, ganz ohne psychologische Gratisspieltricks, ohne In-Game-Käufe und sonstigen Schnickschnack: Mit Crusader Kings 2 ist eines der berühmtesten Globalstrategiespiele der Games-Geschichte seit drei Jahren völlig kostenlos. Die schwedischen Strategiespezialisten von Paradox verlassen sich darauf, dass der faszinierende Mittelalter-Geschichtsbaukasten auf diese Weise genügend neues Publikum anzieht, das sich dann zum Kauf des schier endlosen DLC-Nachschubs verführen lässt. Ein spannendes Modell, fernab des sonstigen F2P-Zirkus. Achtung: CK2 ist hochgradig faszinierend, aber braucht ein wenig Willen zur Einarbeitung – die Gratisversion senkt die Hürde dafür.

Pixile Studios

Super Animal Royale

https://animalroyale.com/ (Windows, Mac, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 und Nintendo Switch)

Battle Royale, aber in 2D von oben mit lustigen Cartoon-Tieren – das ist Super Animal Royale. Der niedliche Twin-Stick-Shooter für bis zu 64 Spielerinnen und Spieler hat eine nette Community und aufmerksame Entwickler. Witzige Waffen und Gegenstände wie Bananenschalen oder ein riesiger Hamsterball lassen den Humor nicht zu kurz kommen. Die In-Game-Käufe sind optional, wer die "Super Edition" um 15 Euro kauft, bekommt neue Skins und einen Haufen In-Game-Währung und freut sich über eine erhöhte Coin-Droprate sowie weitere Unlocks. Man hat aber auch ohne viel Spaß.

Zen Studios

Pinball FX3

https://www.pinballfx.com/ (Windows, Xbox, PS4, Nintendo Switch)

In den Spielhallen von anno dazumal gab’s kaum je etwas gratis, die virtuelle Arcade ist da spendabler: Pinball FX3 ist eine der schönsten, besten und beliebtesten Flippersimulationen mit einer riesigen Community, und der Einstieg ins faszinierende Kugelspiel ist absolut kostenlos. Turniere und ganze Ligen machen die virtuelle Flipperhalle zum erfreulich pazifistischen Multiplayer-Spaß. Ein toller Flipper ist völlig kostenlos, wer den Vorgänger FX2 besitzt, darf alte gekaufte Tables importieren, neue Tische kann man im Store einzeln oder in Paketen dazukaufen. Achtung: Die aktuellste Version des virtuellen Gratisflippers ist nur im Epic Games Store verfügbar – die ältere, auf Steam, wird von Auskennern aber sowieso als fairer und responsiver geschätzt.

neocloak

StarCraft 2



https://starcraft2.com/de-de/ (Windows, Mac)

Ein Free-to-Play-Spiel von Blizzard, das uns nicht auch noch die Unterhose auszieht – so etwas gibt’s. Das klassische RTS-Urgestein und Kultspiel StarCraft 2 ist nämlich schon seit 2017 kostenlos spielbar, zumindest sein Multiplayer, Koop und der erste Teil der Single-Player-Kampagne Wings of Liberty. Wie bei Crusader Kings 2 verlässt sich Blizzard darauf, dass der umfangreiche Vorgeschmack die potenziellen Käuferinnen und Käufer dann zum Geldausgeben für DLCs, Kommandanten und "Ansager" motiviert. Wer SC2 noch nie gespielt hat, bekommt mit diesem Gratispaket eines der besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten de facto gratis.

Splitgate

Splitgate

https://www.splitgate.com/gameplay (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Linux und Windows)



Splitgate ist bereits 2019 erschienen, der Arena-Multiplayer-Shooter ist aber erst im Spätsommer 2021 richtig populär geworden – nicht nur, aber wohl auch wegen der Vorfreude auf die Rückkehr eines gewissen Master Chiefs. "Portal trifft Halo" taugt hier als Kurzbeschreibung, denn optisch erinnert das Spiel durchaus an Bungies Kult-SF-Shooter, und eine Portalkanone wie in Valves Kultpuzzler macht die Feuergefechte hier höchst dynamisch. Klassische Deathmatches im Team oder solo sorgen auch im Crossplay zwischen den Plattformen für Adrenalin. Natürlich sind die In-Game-Käufe hier rein kosmetischer Natur; Skill zählt eben mehr als tiefe Taschen.

Bloodhunt

Vampire the Masquerade: Bloodhunt



https://bloodhunt.com/de (Windows, PS5)

Und noch ein letztes Battle Royale – auch das aber ein bisschen anders als die Konkurrenz. Während alle Welt auf Bloodlines 2 wartet, haben die Blutsauger des düsteren Vampire: The Masquerade-Rollenspiel-Universums hier eine hübsche Free-to-Play-Spielwiese spendiert bekommen. Als mächtiger Untoter kämpft man in den Straßen und auf den Dächern von Prag mit anderen Vampiren – mit Nahkampf- und Feuerwaffen, aber auch mit übernatürlichen Fähigkeiten. Das frische Setting macht Freude, das Gameplay ist abwechslungsreich, und die anfänglich massiven technischen Probleme der Early-Access-Phase sind merklich weniger geworden, wenn auch noch nicht ganz verschwunden.

Bullean

Bitburner



https://danielyxie.github.io/bitburner/ (Windows, Mac, Linux, Browser)

Moment – ist das überhaupt ein Spiel, oder nicht doch eher ein hinterfotziger Versuch, uns ausgerechnet Javascript beizubringen? Bitburner ist sehr speziell: Das kostenlose Hacking-Spiel ist Idle-Game, Cyberpunk-Thriller und Programmierkurs in einem. Keine Angst: Mit ein wenig Einarbeitung kommen auch Nicht-IT-Auskenner ins Spiel, und das zahlt sich aus, denn Bitburner ist ziemlich faszinierend. Anfangs "hacken" wir die Server dieser Cyberpunk-Welt noch von Hand, aber schnell machen dank Automatisierung unsere eigenen Scripts die Arbeit. Komplexe Aufgaben, Minispiele und freischaltbare Verbesserungen machen Bitburner trotz des minimalistischen GUIs zum echten Hacker-Thriller. Kostenlos, ganz und gar. (Rainer Sigl, 25.6.2022)