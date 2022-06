In der Marxhalle wurden am Donnerstagabend die besten Parfums ausgezeichnet

Am Donnerstagabend wurden in der Wiener Marxhalle die Österreichischen Parfumpreise, die Duftstars 2022, verliehen. 340 geladene Gäste wurden von Moderatorin Arabella Kiesbauer durch den Abend begleitet, der auch eine Modenschau und ein Galadinner umfasste.

Ingesamt wurden Preise in 13 Kategorien – unter anderem "Klassiker", "Prestige", "Ultra Selektiv" oder "Bestes Flakon-Design" ausgezeichnet. Besonders begehrt ist der Publikumspreis, den diesmal bei den Frauendüften "Chanel Eau de Tendre Edt" und bei den Männern "Dior Sauvage Elixier Parfum L'Intense" gewannen.

Publikumssieger Damen: Chanel Eau de Tendre Edt Hersteller

Publikumssieger Herren: Dior Sauvage Elixier Parfum L'Intense Hersteller

Zum zweiten Mal wurde heuer ein Handelsaward vergeben, bei dem die landesweit besten Parfümerien gewählt wurden.

Ehrenpreisträger Fréderic Malle. Foto: © Éditions de Parfums Frédéric Malle

Neben den 12 Kategorien für die besten Düfte ging der Ehrenpreis für besondere Leistungen in der Parfumindustrie heuer an den französischen Parfümeur Frédéric Malle. (red, 24.6.2022)

Arabella Kiesbauer moderierte den Abend. Foto: © Brunnbauer & Wache

Österreichischer Parfumpreis – Gewinner 2022 auf einen Blick



Klassiker Damen

Jo Malone London – "English Peer & Freesia EdC"

Narciso Rodriguez – "for her EdT"

Klassiker Herren

Giorgio Armani – "Acqua di Giò EdT"

Bestes Flakon-Design Damen

Marc Jacobs – "Perfect EdP"

Bestes Flakon-Design Herren

Acqua di Parma – "Bergamotto di Calabria La Spugnatura EdT"

Ultra Selektiv Damen

Chanel – "Les Eaux de Chanel Paris – Édimbourg EdT"

Ultra Selektiv Herren

Giorgio Armani Privé – "Cyprès Pantelleria EdT"

Penhaligon’s – "The Inimitable William Penhaligon EdP"

Home Fragrance

Acqua di Parma – "Buongiorno Candle"

Prestige Damen

Guerlain – "Aqua Allegoria Nettare Di Sole EdT"

Prestige Herren

Tom Ford – "Ombré Leather EdP"

Special Achievement Award

Frédéric Malle– Éditions de Parfums Frédéric Malle

Media Awards – Print

Dior – "Miss Dior EdT"

Media Awards – TV-Spot

Dior – "Miss Dior EdT"

Media Awards – Out-of-Home

Chanel – "N°5 Factory Collection"

Publikumspreis Damen

Chanel – "Chance Eau Tendre EdT"

Publikumspreis Herren

Dior – "Sauvage Elixir Parfum L‘Intense"



Handels Award

1. Platzierung

Kastner & Öhler, Graz

2. Platzierung

Douglas, Kärntnerstrasse 17, Wien

3. Platzierung

Nägele & Strubell Graben 27, Wien