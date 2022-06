26-jähriger Flügelspieler unterschreibt einen Dreijahresvertrag in Wien-Favoriten

Andreas Gruber in Violett. Foto: FK Austria Wien

Wien – Zwischen Linz und Wien herrscht dichter Verkehr: Nach Marko Raguz und James Holland wechselt auch Andreas Gruber vom Lask zur Austria. Der 26-jährige Flügelspieler wechselt vom LASK zu Austria Wien und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Linksfuß war in der Bundesliga bereits für Sturm Graz, Mattersburg und zuletzt eben beim LASK auf Torjagd. Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Andi hat uns vom ersten Gespräch an das Gefühl vermittelt, dass er bei den kommenden Aufgaben unbedingt mithelfen will. Wir sind felsenfest von seinen Qualitäten als torgefährlicher Spieler mit guter Mentalität überzeugt." (red, 24.6.2022)