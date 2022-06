Zum Glück kühlten die hitzigen Temperaturen im Laufe des Abends ein wenig ab, die Gespräche beim diesjährigen STANDARD-Sommer-Cocktail im traumhaften Ambiente des Palmenhauses im Burggarten blieben aber angeregt. Rund 400 geladene Gäste aus Politik, Werbe-, Karriere- und Medienbranche stießen am Donnerstag mit dem STANDARD-Anzeigen- und STANDARD-Rubrikenteam auf die gemeinsamen Erfolge des letzten Jahres an.

Deren gab es einige zu feiern: Laut aktueller Media-Analyse zählt DER STANDARD mit 542.000 Leserinnen und Lesern zu den großen drei der meistgelesenen Kauftageszeitungen in Österreich, ist mit 7,2 Prozent das Qualitätsmedium mit der größten Reichweite – bei der jungen Zielgruppe (20 bis 29 Jahre) sogar die Nummer eins.

Dazu belegte der aktuelle Digital News Report des Reuters-Instituts an der Universität Oxford – der bedeutendste Bericht über die Entwicklung des Journalismus weltweit –, dass DER STANDARD gemeinsam mit dem ORF die höchsten Vertrauenswerte in Österreich genießt. Dennoch verhalte sich die Medien- und Journalismusförderung der Bundesregierung nach wie vor "umgekehrt proportional zu den Ergebnissen dieser Studie", betonte STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker in seiner Rede – und forderte eine Erneuerung: "Es braucht transparente und überprüfbare Kriterien, die redaktionelle Qualität und digitale Innovation fördern und unterstützen."

Kreative Kampagnen

Vor allem auch die geplante Reform des ORF-Gesetzes beschäftigte die Anwesenden. Diese bedrohe die Medienvielfalt und damit eine der tragenden Säulen der Demokratie in Österreich, sagte Mitteräcker – und erhielt dafür spontanen Zwischenapplaus.

Einen kräftigen Applaus gab es auch für die Gewinner der Crossmedia-Etat-Maus, des Werbepreises des STANDARD. Die begehrte Auszeichnung für besonders innovative Werbe-Umsetzungen ging heuer an das Volkstheater, Ja! Natürlich und Wien Energie. Werbechefin Parisa Hamidi-Grübl bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch bei allen Partnern, die die STANDARD-Gruppe als "einen der wichtigsten Werbeträger des Landes und eine der relevantesten Job- und Immobilienplattformen" für ihre First-Mover-Kampagnen gewählt haben.