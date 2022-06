Die Lünersee-Staumauer in Vorarlberg. Foto: imago / Ernst Weingartner

Bregenz – Aus den Erträgen des Vorarlberger Energieversorgers Illwerke/VKW 2021 wird das Land Vorarlberg 54 Millionen Euro erhalten, davon 27 Millionen Euro als Sonderdividende. Die Mittel sollen für die Energiewende und die Versorgungssicherheit verwendet werden. Für Haushalte gibt es zudem einen Strombonus von 40 Euro, einkommensschwache Kunden erhalten 120 Euro. Der Betrag werde automatisch bei der nächsten Jahresrechnung berücksichtigt, hieß es nach der Aufsichtsratssitzung am Freitag. Das Land Vorarlberg hält über 95 Prozent an den Illwerken/VKW.

"In diesen Strombonus fließen sechs Millionen Euro", so Illwerke-Vorstand Helmut Mennel. Die 40 Euro entsprächen den monatlichen Energiekosten eines durchschnittlichen Haushalts. Zudem will das Unternehmen mit einer breitangelegten Energiesparaktion ab Herbst Kunden belohnen, die im Vergleich zur vorigen Jahresrechnung eine Einsparung erzielen. Diese sollen mit Bargeld belohnt werden. Die Reduktion des Verbrauchs sei eine wichtige Voraussetzung für die Energiewende.

Sonderdividende geht in Antiteuerungspaket

"Ein Teil der Sonderdividende fließt in das umfangreiche Antiteuerungspaket, das wir diese Woche vorgestellt haben", so Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP). Zudem wolle man damit Projekte in der Energieautonomie und Ökologisierung vorantreiben.



Den Großteil der Erträge in der Höhe von rund 136 Millionen Euro (nach Steuern) sei am europäischen Regelenergiemarkt erzielt worden, sagte Vorstand Christof Germann. Mit Regelenergie werden am Markt Schwankungen zwischen Erzeugung und Verbrauch flexibel ausgeglichen. "Die Belieferung der Endkunden in Vorarlberg leistet derzeit keine positiven Ergebnisbeiträge." In der Zukunft brauche man die finanzielle Kraft für Investitionen. Bis 2030 werde man rund zwei Milliarden Euro in Neubau und Erhalt der Anlagen investieren, das geplante Mammutkraftwerk Lünersee II mit einem Volumen von weiteren zwei Milliarden Euro nicht mitgerechnet. Die Illwerke/VKW verzeichneten im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 917 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 73 Prozent. (APA, miwi, 24.6.2022)