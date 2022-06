Man Vs Bee, The Man from Toronto, Chloe, Loot, Facebook und Co zerschlagen?, Der letzte Rheinfischer, Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne 2022, Spiel mir das Lied vom Tod, Homo sapiens, Die Cosquer-Höhle – Rettung eines Meisterwerks – Gesundheitsminister Johannes Rauch im Ö1-Journal zu Gast und weitere Radiotipps

Greift im Kampf gegen einen winzigen Feind zu mitunter etwas drastischen Mitteln: Rowan Atkinson in der neuen Netflix-Serie "Man Vs Bee". Foto: Netflix

STREAMING

KOMÖDIENSERIE

Man Vs Bee (GB 2022, David Kerr) Was nach einem einfachen Job aussieht, artet in der jüngsten Serie des einstigen "Mr. Bean" Rowan Atkinson in völliges Chaos aus: Als linkischer Familienvater Trevor soll er auf eine Luxusvilla aufpassen, bekommt es aber bald mit einem unberechenbaren Feind zu tun: einer Biene. Netflix

ACTIONKOMÖDIE

The Man from Toronto(USA 2022, Patrick Hughes) Was während eines Airbnb-Aufenthalts so passieren kann: Eine Verwechslung führt in der Action-Komödie mit Kevin Hart und Woody Harrelson einen glücklosen Unternehmer mit einem Killer, dem "Mann aus Toronto", zusammen. Netflix

THRILLERSERIE

Chloe (GB 2022, Alice Seabright, Amanda Boyle) Für Becky (Erin Doherty), die am Stadtrand von Bristol ihre demente Mutter versorgt, verkörpert ihre Jugendfreundin Chloe (Poppy Gilbert) ein scheinbar unerreichbares Ideal. Als Chloe plötzlich stirbt, schleicht sich Becky in deren Freundeskreis ein. Spannende Thrillerserie von Alice Seabright (Sex Education).Amazon Prime Video

KOMÖDIENSERIE

Loot (USA 2022, Matt Hubbard) Milliardärin Molly Novak (Maya Rudolph) geht daran, ihr Leben umzukrempeln, nachdem sie von ihrem Mann betrogen wurde. Unterstützung dabei kommt von Michaela Jaé Rodriguez und Nat Faxon als Vertrauten. Apple TV+

SWITCHLIST

19.20 DOKUMENTATION

Facebook und Co zerschlagen? Wie könnte unsere Social-Media-Welt wieder eine bessere werden? Die Debatte um die Macht der Social-Media-Konzerne. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Geo Reportage – Der letzte Rheinfischer Adrien Vonarb fischt seit 30 Jahren im Rhein – als einziger Berufsfischer im Elsass. Der 69-Jährige kennt alle Geheimnisse dieses wilden Flusses und weiß alles über den Fischfang. Bis 20.15, Arte

20.15 SAISONABSCHLUSSKONZERT

Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne 2022 Auch heuer beenden die Berliner Philharmoniker ihre Konzertsaison auf der Berliner Waldbühne. Unter der Leitung von Kirill Petrenko gibt es unter anderem Werke von Rachmaninow und Mussorgsky zu hören. Bis 22.25, 3sat

20.15 SERGIO LEONE

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Ein Harmonikaspieler (Charles Bronson) macht sich auf, den Tod seines Bruders zu rächen. Für Sergio Leone Anlass, ein gewaltiges Panorama über die Inbesitznahme des amerikanischen Westens zu entfalten. Eine Elegie als Höhepunkt barocker Inszenierungskunst, getragen von der unsterblichen Musik Ennio Morricones. Bis 22.55, SWR

20.15 DOKUMENTARFILM

Homo sapiens. Vom wahren Ursprung des Lebens(F 2020, Olivier Julien) Die Entdeckung 300.000 Jahre alter Homo-sapiens-Fossilien in Marokko stellt die Geschichtsschreibung auf den Kopf. Der Dokumentarfilm spürt dem Ursprung und Entwicklungsprozess der menschlichen Spezies nach. Bis 21.40, Arte

21.40 DOKUMENTATION

Die Cosquer-Höhle – Rettung eines Meisterwerks Die Cosquer-Grotte im Nationalpark Calanques bei Marseille ist die einzige mit Felskunst verzierte Unterwasserhöhle der Welt. Aufgrund des schnell ansteigenden Meeresspiegels sind die rund 30.000 Jahre alten Höhlenmalereien und Ritzzeichnungen in der schwer zugänglichen Höhle heute in Gefahr. Die Dokumentation begleitet die Archäologen bei der Analyse der prähistorischen Meisterwerke und zeigt, wie Künstler sie oberirdisch kopieren. Bis 22.40, Arte