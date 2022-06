Demonstrationen vor dem Supreme Court. Foto: Evelyn Hockstein

In den USA gibt es kein landesweites Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche erlaubt oder verbietet. Bisher stellte aber ein Urteil des Obersten Gerichts, das als Roe vs. Wade bekannt ist, sicher, dass Abtreibungen mindestens bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt sein müssen. Am Freitag hat der Supreme Court diese historische Entscheidungen gekippt.

Damit ist das aktuell geltende Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten nach fast einem halben Jahrhundert Geschichte. Sechs der neun Richter stimmten dafür, Roe vs. Wade zu kippen, wie der Supreme Court mitteilte. "Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung", hieß es in der Urteilsbegründung.

Die Entscheidung ist keine Überraschung: Anfang Mai hatte das Magazin "Politico" einen Entwurf dazu veröffentlicht. Daraus ging bereits hervor, dass das Gericht so entscheiden will. Daraufhin gab es einen Aufschrei von Frauenrechtsorganisationen, Kliniken und Liberalen. Das Urteil ist nun so drastisch wie erwartet. In etwa der Hälfte der Bundesstaaten dürfte es nun zu weitgehenden Einschränkungen kommen.

Eine Chronologie:

Das Grundsatzurteil Roe vs. Wade hatte 1973 einen Schwangerschaftsabbruch unter das Recht auf Privatsphäre gestellt. Gesetzliche Abtreibungsverbote waren damit im ersten Trimester der Schwangerschaft gar nicht möglich, im zweiten Trimester nur eingeschränkt möglich und im dritten Trimester nur dann zulässig, solange Leben oder Gesundheit der Schwangeren nicht in Gefahr waren. Bestehende, die Abtreibung kriminalisierende Einzelstaatengesetze wurden für ungültig erklärt. Doch das Fortbestehen der Regelung hing maßgeblich von der Besetzung des Supreme Court ab.

Gerichtlich ausgereizt

In den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten wurde die Zulässigkeit des Umfangs der Belastung immer wieder gerichtlich ausgereizt: Schwangere wurden etwa verpflichtet, sich den Fötus vor der Entscheidung im Ultraschall anzusehen oder für eine Beerdigung zu sorgen. Oder sie mussten 24 bis 72 Stunden zwischen der Beratung und Durchführung des Abbruchs warten – was vor allem jene Eingriffe erschwerte, für die eine weite Anreise in Kauf genommen werden musste.

Im November 2016 gewann der Republikaner Donald Trump die Wahl. Während seiner Amtszeit besetzte er drei Posten am Supreme Court neu: mit den Konservativen Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Letztere ersetzte die liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg, die übrigens im September 2020 verstarb – zwei Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl. Diesmal legte die republikanische Partei die Entscheidung allerdings nicht in die Hände des Wahlsiegers.

Konservative Bundesstaaten mit immer strengeren Gesetzen

Während der Amtszeit von Donald Trump zwischen 2017 und 2021 beschlossen konservativ regierte Bundesstaaten immer wieder strenge Abtreibungsgesetze, die offen gegen das Grundsatzurteil verstoßen. Das Kalkül: Wenn Klagen gegen die Gesetze eingereicht werden, könnten diese letztlich vor dem Supreme Court landen, der sich dann wieder mit Roe vs. Wade befassen müsste. Ende 2021 begann der Supreme Court Beratungen über ein Gesetz aus Mississippi, das Abtreibungen ab der 16. Schwangerschaftswoche untersagt.

Nun ist die offizielle Entscheidung des Supreme Court gefallen, wie erwartet ist Roe vs. Wade Geschichte. Damit gibt es in den USA kein landesweites Grundrecht auf Abtreibungen mehr, die Sache wird den Bundesstaaten überlassen. Insgesamt wird geschätzt, dass etwa in der Hälfte der Bundesstaaten Abtreibung wieder illegal werden würde



Midterms im Herbst

Die demokratische Partei will das Thema zur Wählermobilisierung für die Midterms im Herbst diesen Jahres nutzen: Um ein entsprechendes Gesetz zur Verankerung legaler Abtreibung voranzubringen, sind 60 der 100 Stimmen im Senat nötig. Derzeit verfügen die Demokraten nur über 50 Sitze. Im Jänner 2023, kündigt US-Präsident Joe Biden an, könnte er dann das entsprechende Gesetz unterzeichnen. (Noura Maan, APA, Reuters, 24.6.2022)