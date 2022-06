Boxen sich während der Weltwirtschaftskrise durch: Russell Crowe und Renée Zellweger in "Das Comeback", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Universal / Miramax / Imagine Ent.

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Johannes Rauch Fragen in der letzten Pressestunde vor der Sommerpause stellen Isabelle Daniel (Österreich) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF_2

17.20 MAGAZIN

Twist: Kaunas 2022 – Kunst trotzt Krieg Das litauische Kaunas stellt sich im Kulturhauptstadtjahr seiner Geschichte und wird dabei vom Krieg in der Ukraine eingeholt. Wie Kulturschaffende mit Kreativität und Widerstandskraft darauf reagieren, darum geht es in Twist mit Bianca Hauda. Bis 17.55, Arte

20.15 BIOPIC

Das Comeback (Cinderella Man, USA 2005, Ron Howard) Die Lebensgeschichte des legendären Halbschwergewichtboxers Jim Braddock, eines irischen Einwanderers, der sich in den 1930er-Jahren während der Weltwirtschaftskrise zurück nach oben kämpft. Von Ron Howard emotionsgeladen mit Russell Crowe in der Hauptrolle in Szene gesetzt. Bis 22.30, Arte

20.10 DOKUMENTARFILM

Ayi (F/CHN 2019, Marine Ottogalli & Aël Théry) Aël Théry und Marine Ottogalli porträtieren in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm eine chinesische Straßenköchin: Vor mehr als 20 Jahren ist die alleinstehende Ayi aus dem Osten Chinas nach Schanghai gekommen, wo sie einen illegalen Takeaway-Essensstand betreibt. Schmiergeldzahlungen an die Polizei und die Gentrifizierung machen ihr zu schaffen. Die französischen Filmemacherinnen sind auch für ein Gespräch bei Lukas Maurer zu Gast. Bis 21.45, Okto

20.15 SCIFI-KOMÖDIE

Downsizing (USA 2017, Alexander Payne) Matt Damon als abstiegsgefährdeter US-Bürger lässt sich schrumpfen, um sich sein Leben besser leisten zu können. Christoph Waltz zeigt ihm als Schwarzmarktmillionär, wie es sich im Miniaturformat in Saus und Braus leben lässt. Regisseur Alexander Payne (Sideways) erweist sich einmal mehr als Meister der Tragikomödie. Bis 23.05, Sat.1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Notfallplan Kohle und Atom – Mit voller Energie zurück? Gäste bei Claudia Reiterer: Werner Kogler (Die Grünen), Manfred Haimbuchner (FPÖ), Martin Selmayr (Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich), Sigrid Stagl (Umweltökonomin, Wirtschaftsuniversität Wien). Bis 23.05, ORF 2

22.30 DOKUMENTATION

Stallone – Der ewige Held Eine Karriere zwischen Ruhm und Spott: Die Doku zeichnet das an Wendungen reiche Leben von Sylvester Stallone nach, der mit Rocky und Rambo gleich zwei der berühmtesten Action-Helden der Filmgeschichte verkörperte und 2015 nach 15 Jahren im Showbusiness seinen ersten Golden Globe einheimste. Bis 23.25, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Ute Bock Superstar (A 2018, Houchang Allahyari) Mit seinem Film setzte Houchang Allahyari der Wiener Menschenrechtsaktivistin Ute Bock ein vitales Denkmal. Der Regisseur hat dafür Szenen aus früheren Dokus mit Gesprächen mit Weggefährten und Geflüchteten verwoben. Bis 0.45, ORF 2