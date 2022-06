Klagenfurt – Austria Klagenfurt hat seinen Kader mit einem routinierten Torhüter ergänzt. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wechselte der 35-jährige Marco Knaller ablösefrei von Wacker Innsbruck nach Kärnten. Bei dem Club erhielt er einen Vertrag bis Ende Juni 2025 und komplettiert ein Goalie-Trio. Die anderen beiden Tormänner sind Phillip Menzel und Liu Shaoziyang. "Mit dem Wechsel nach Kärnten schließt sich für mich der Kreis", sagte der gebürtige Villacher.

Knaller übersiedelte mit seiner Familie in jungen Jahren in die Südstadt, da sein Vater Wolfgang zu Admira Wacker gewechselt war. Dort startete er im Nachwuchs seine Karriere, unterschrieb später seinen ersten Profivertrag und schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft. Weitere Stationen waren der FC Lustenau, Kaiserlautern, der WAC, Sandhausen, Ingolstadt und eben zuletzt der FC Wacker. (APA, 24.6.2022)