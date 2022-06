Fans bejubeln den Sänger Ray Dalton auf der Festbühne. Foto: APA/Florian Wieser

Bereits am frühen Freitagnachmittag ist das Ziel klar: "Komme ich hier auf die Donauinsel rüber?", fragt eine Frau mit Kleinkind im Schlepptau und deutet auf die Brücke vom Handelskai über den Hauptstrom. Sie ist richtig: In der Ferne sind die Bühnen zu erahnen, vor denen bis Sonntag gefeiert wird. Es ist Donauinselfest – und zwar wieder richtig: Im Lauf des Nachmittags sollten der Frau noch viele weitere Besucherinnen und Besucher folgen.

Nachdem das Spektakel in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona nur in stark reduzierter Version stattfinden konnte, wird es heuer in gewohnter Manier aufgetragen: mit 600 Stunden Programm auf elf Bühnen. Auf eine Masken- oder Testpflicht hat die Wiener SPÖ, ihres Zeichens Veranstalterin des Spektakels, verzichtet. Stattdessen setzt man auf die viel zitierte Eigenverantwortung und rief die Gäste auf, sich im Vorfeld freiwillig auf Corona zu testen.

Und so fühlt sich die 39. Fest-Ausgabe tatsächlich so an wie früher. Zum klassischen gegerbten Inselpublikum gesellen sich Anhänger von bunter Bowle aus überdimensionalen Gefäßen, von Fake-Fußballtrikots an Ramsch-Ständen und von sehr unterschiedlicher Musik. Gegen Abend beginnen sich die Bereiche vor den Bühnen, auf denen Schlager bis K-Pop zu hören ist, zu füllen. Bei Sonnenschein wird getanzt und geklatscht.

Am Nachmittag begann sich die Donauinsel mit Besucherinnen und Besuchern zu füllen. Foto: APA/Florian Wieser

Angesichts der steigenden Infektionszahlen ein Wagnis? Jedenfalls nicht aus Sicht von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der den Nachmittag für einen ausgedehnten Spaziergang auf der Insel genutzt hat. Corona sei nicht vorbei, man habe daher mit Fachleuten ein Sicherheitskonzept erarbeitet, sagt er. Wo es gehe, solle Abstand gehalten werden, zudem könne jede und jeder Maske tragen.

Landesparteisekretärin Barbara Novak pflichtet Ludwig bei: "Wir wollen zeigen, dass Großveranstaltungen auch unter schwierigen Bedingungen möglich sind." Dass Fest finde immerhin Outdoor statt, es erneut abzusagen, wäre nur auf wenig Akzeptanz gestoßen, ist sie überzeugt.

Heimspiel für Bürgermeister Ludwig

Bürgermeister Ludwig hat sicherheitshalber zwei Masken mitgebracht, wie er sagt. Und neben der Landesparteisekretärin Novak auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner sowie die Stadtregierung – mit einer Ausnahme. Verkehrsstadträtin Ulli Sima fehlt: Sie erholt sich von einer Corona-Infektion.

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi Wagner und ihre Wiener Parteikollegen Bürgermeister Michael Ludwig und Landesparteisekretärin Barbara Novak. Foto: APA/Florian Wieser

Ludwig schüttelt Hände, macht bereitwillig Selfies und gibt sich dem Donauinselfest-Leben hin. In einem Container, der in einem von der Gewerkschaft bespielten Bereich aufgestellt ist, lässt er sich bereitwillig den Blutzucker messen. "Der Bürgermeister lebt", scherzt er, als er wieder herauskommt. Weiter geht es zum Stand der Stadtgärtner und der Müllabfuhr – ein Heimspiel für Ludwig.

Wenig Berührungsängste zeigt er auch zu den etwas ungewöhnlicheren Festgästen: Beim Stand der Wiener Gewässerabteilung geht der Stadtchef mit einer lebendigen Ringelnatter und einer Erdkröte auf Tuchfühlung. Ob das der spannungsmäßige Höhepunkt des Tages war? "Das wird sich noch zeigen", sagt Ludwig.

Headliner Nico Santos

Mit dem diesjährigen Programm wurde zumindest versucht, so etwas wie Aufgeregtheit entstehen zu lassen. Nachdem das Angebot in den vergangenen zwei Jahren auf heimische Künstlerinnen und Künstler beschränkt war, sind heuer wenigstens ein paar internationale Acts zu sehen – zum Beispiel der deutsche Singer-Songwriter Nico Santos, Headliner des Freitags auf der Hauptbühne.

"Der Bürgermeister lebt", scherzt Michael Ludwig. Foto: APA/Florian Wieser

Die Zeit des großen Staraufgebots auf der Insel scheint ohnehin vorbei: Highlights der diesjährigen Ausgabe sind die Austropop-Urgesteine Stefanie Werger und Peter Cornelius, der österreichische Popmusiker Mavie Phoenix und der deutsche Hip-Hopper Jan Delay.

Ein bis zwei tödliche Unfälle pro Fest

Von der Neuen Donau aus im Blick hat die Wasserpolizei das Geschehen. Sie ist alle drei Fest-Tage durchgehend mit drei Booten und bis zu 15 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Der Erfahrung nach muss sie in dieser Zeit sechs bis 15 mal ausrücken, weil Personen vermisst werden, sagt Leiter Erich Kraus im Gespräch mit dem STANDARD. In der Regel würden die Gesuchten wieder auftauchen, aber in ein bis zwei Fällen pro Fest geht die Sache weniger glimpflich aus: "Jedes Jahr enden beim Donauinselfest ein bis zwei Badeunfälle tödlich."

Leichtsinn, Übermut und Alkohol seien die Ursache, sagt Kraus. "Aber gemessen daran, dass an den drei Tagen rund drei Millionen auf die Insel kommen, passiert wenig." Das liege auch daran, dass – anders als etwa bei einem Fußballspiel – alle Gäste dasselbe Interesse haben: "Nach zwei Jahren endlich wieder Konzerte sehen." (Stefanie Rachbauer, 24.06.2022)