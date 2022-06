In dieser Galerie: 2 Bilder Diese Demonstrantin sieht sich nach der Entscheidung des Supreme Court zur Bürgerin zweiter Klasse degradiert.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin "Es hat keinen Sinn, einen guten Morgen zu wünschen", sagte Nancy Pelosi als Reaktion auf die Entscheidung des Supreme Court, "weil es mit Sicherheit keiner ist." Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

Es ist jetzt also tatsächlich passiert: Die Hälfte der US-Bevölkerung hat das Recht verloren, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Stattdessen nun zuständig: die Regierungen der jeweiligen Bundesstaaten. "Es hat keinen Sinn, einen guten Morgen zu wünschen", sagte Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, "weil es mit Sicherheit keiner ist."

Der Supreme Court hat am Freitag mit sechs zu drei Stimmen entschieden, das Grundsatzurteil Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973 zu kippen. Damit sind Abtreibungen in den USA nicht mehr landesweit bis zur Lebensfähigkeit des Fötus (etwa die 24. Schwangerschaftswoche) erlaubt, sondern die Bundesstaaten können selbst Regelungen erlassen. Insgesamt wird geschätzt, dass etwa in der Hälfte der Bundesstaaten Abtreibung wieder illegal wird.

Lebensbedrohliche Konsequenzen

Den Weg dorthin bereitet hat das Wahlergebnis von 2016: In die Amtszeit des Republikaners Donald Trump fielen drei Besetzungen im Supreme Court. Auch wenn Rechtspopulisten nur kurzzeitig an der Macht sind, man sie "aus Frust gegen das Establishment" wählt, hat das ernsthafte Konsequenzen. In diesem Fall sogar lebensbedrohliche.

Denn, egal wie stark das Recht auf Abtreibung eingeschränkt wird, schlussendlich werden damit Schwangerschaftsabbrüche nicht verhindert. Verbote drängen zu illegalen Eingriffen, sie machen sie gefährlicher. Reiche Betroffene können weiterhin in (Bundes-)Staaten reisen, in denen Abtreibungen legal sind. Ärmere, vor allem Women of Color, müssen ihr Leben aufs Spiel setzen.

Frauenrechte können offensichtlich immer noch nicht als gegeben angesehen werden, sondern müssen ständig verteidigt werden. Sobald Konservative an die Macht kommen, sind sie bedroht. Es geht ihnen dabei auch nicht um den Schutz des Lebens, dies ist nur gut funktionierende Propaganda. Sie ignoriert die Auswirkungen für Betroffene, deren Leben nun im Ernstfall in Gefahr ist. Es geht allein darum, Macht auszuüben – über Frauen und ihre Körper. (Noura Maan, 24.6.2022)