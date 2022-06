Laut einem Bild-Journalisten soll Michael Ludwig mit einem Fake-Klitschko telefoniert haben. Foto: Heribert CORN

Momentan berichten mehrere europäische Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Fake-Anrufen eines vermeintlichen Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat laut einem deutschen Bild-Journalisten so einen Anruf erhalten – das aber angeblich nicht gemerkt.

Am vergangenen Mittwoch twitterte der Bürgermeister Wiens über sein Gespräch mit dem vermeintlichen Klitschko. Ludwig habe dem Kollegen erklärt, "dass Wien sich hier als Menschenrechtsstadt und auch aus der historischen Tradition heraus, in der Pflicht sieht, den Flüchtlingen aus der Ukraine entsprechende Rahmenbedingungen für ihren Aufenthalt in der Stadt zu schaffen".

Nur: Der deutsche "Bild"-Journalist Paul Ronzheimer schreibt nun, das sei ein Fake-Anruf gewesen, Ludwig habe gar nicht mit dem echten Klitschko telefoniert. "Ludwig hat vergangene Woche mit dem falschen Vitali Klitschko telefoniert", schreibt er. Klitschko habe der Bild bestätigt, dass es kein Gespräch gegeben hätte. Und: "Ludwig hat es das gesamte Gespräch nicht gemerkt".

Aus dem Büro des Bürgermeisters gab es auf STANDARD-Anfrage am Samstagvormittag zunächst keine Stellungnahme.

Auch Berlin und Madrid betroffen

Ludwig ist nicht der erste, der in der jüngsten Zeit Fake-Anrufe von einem vermeintlichen Klitschko bekommen hat. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat bei einer Videokonferenz am Freitag Zweifel bekommen, ob sie tatsächlich wie geplant mit Kiews Bürgermeister verbunden war.

"Der vermeintliche Herr Klitschko hat gefragt, wie es uns mit den vielen ukrainischen Flüchtlingen geht, wie wir damit umgehen, wie die Zahlen sind, ein ganz normales Gespräch, wie wir es erwartet hatten." Das Gespräch per Videokonferenz zum Thema Zusammenarbeit der beiden Städte sei bereits lange vorher verabredet worden.

Dann seien aber einige Themen angesprochen worden, die Giffey misstrauisch gemacht hätten. Senatssprecherin Lisa Frerichs: "Es gab die Bitte, dass wir durch unsere Behörden unterstützen mögen, dass gerade junge Männer in die Ukraine zurückgehen, um dort zu kämpfen." Das letzte Thema sei dann noch auffälliger gewesen: "Er hat gefragt, ob wir Kiew beratend unterstützen könnten, eine Art CSD (Christopher Street Day) auszurichten. Das war angesichts des Krieges schon mehr als seltsam." Die Verbindung sei dann beendet worden oder abgebrochen.

Berlin geht von Deep Fake aus

Die Senatskanzlei geht von einer digitalen Manipulation aus: "Allem Anschein nach haben wir es mit Deep Fake zu tun", sagte Frerichs. Es habe keinen Hinweis darauf gegeben, nicht mit einer realen Person zu sprechen. "Es saß uns jemand gegenüber, der genau so aussah wie Vitali Klitschko, der sich so bewegt hat." Inzwischen sei die Polizei eingeschaltet.

Auf Twitter teilte die Senatskanzlei am Freitag mit, ein Gespräch mit Melnyk, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, habe bestätigt, dass Giffey nicht mit Klitschko verbunden gewesen sei. "Es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird", wird Giffey in dem Tweet zitiert. "Auch im Netz, um mit digitalen Methoden das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündete der Ukraine zu diskreditieren."

Einen ähnlichen Video-Anruf erhielt am Freitag auch der Bürgermeister von Madrid. Auch in Madrid wurde Bürgermeister José Luis Martinez-Almeida bei dem Videotelefonat mit dem vorgeblichen Bürgermeister Klitschko schnell misstrauisch und brach das Gespräch ab, wie der Sprecher des Bürgermeisteramtes, Daniel Bardavío Colebrook, bestätigte. Es sei Anzeige wegen Vorspiegelung einer falschen Identität gegen Unbekannt erstattet und das Bürgermeisteramt in Kiew informiert worden. Martinez-Almeida werde Klitschko am Samstag anrufen.

Der wohl echte Klitschko warnte via Bild bereits vor den Anrufen. In einem Video sagt er, gerichtet an Politiker und Politikerinnen, die deutsch oder englisch sprechen: "Ich brauche nie einen Übersetzer". (elas, APA, 25.6.2022)