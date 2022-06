Wegen einer Häufung von Corona-Erkrankungen bei den Crews, wurden am Samstag Flüge gestrichen. Reisende sollen sich vorab erkundigen, ob ihre gebuchten Flüge planmäßig stattfinden

Zahlreiche AUA-Flieger blieben am Samstag am Boden. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Vermehrte Corona-Infektionen bei den Flugzeug-Crews, Unwetter und ein Streik in Frankreich sorgen für gestrichene Flüge bei der AUA. Das berichtet der Kurier am Samstag. Demnach sollen vor allem Städteflüge betroffen sein, am Samstag seien es 52 gewesen. Die AUA versuche die Betroffenen zu kontaktieren und auf andere Flüge umzubuchen, wird eine Sprecherin zitiert.

Passagierinnen und Passagieren wird empfohlen, sich vorab bei der AUA zu erkundigen, ob gebuchte Flüge wie geplant stattfinden. (red, 25.6.2022)