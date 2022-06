Nach 13:19 im Play-in gegen Frankreich ausgeschieden – Frauen bereits am Vortag out

Nico Kaltenbrunner (r.) und Co. verpassen bei ihren ersten WM-Teilnahme das Viertelfinale. Foto: IMAGO/TOM GOYVAERTS

Antwerpen – Das Viertelfinale der Männer bei der 3x3-Weltmeisterschaft in Antwerpen (BEL) geht ohne Österreichs Basketballer in Szene. Die ÖBV-Auswahl mit Nico und Steven Kaltenbrunner, Matthias Linortner sowie Martin Trmal ist am Samstagnachmittag im Play-in durch ein 13:19 gegen Frankreich ausgeschieden. Für Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann und Michaela Wildbacher war das Turnier bereits am Vortag nach der Gruppenphase zu Ende.

Antwerpen bedeutete für Männer wie Frauen die WM-Premiere. Die heimischen Auswahlen waren über die Weltrangliste qualifiziert und als Nummer zwölf bzw. zehn ins Turnier gegangen. Wenn auch gleich mehrere Spiele relativ knapp verloren gingen, so fiel die Bilanz letztlich ernüchternd aus. In neun Partien der beiden österreichischen Teams gab es nur einen Sieg zu feiern. Es war das 22:8 der Männer gegen Ägypten im Auftaktspiel am Dienstag.

Offensiv gut in Szene setzen konnte sich Matthis Linortner. Der Oberösterreicher erzielte 7,0 Punkte pro Partie und zählte zu den besten Scorern im Turnier.

Nächstes Ziel der ÖBV-Auswahlen ist die 3x3-Europameisterschaft. Das kontinentale Turnier geht vom 9.-11. September in Graz in Szene. (APA, 25.6.2022)