Das Pharmaunternehmen beruft sich auf vielversprechende Studienergebnisse und strebt eine rasche Zulassung an

Biontech meldet, einen wirksamen Impfstoff gegen Omikron-Varianten entwickelt zu haben. Foto: imago images/Wolfgang Maria Weber

Mainz – Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben einen wirksamen Impfstoff gegen die neuen Varianten des Coronavirus entwickelt. Biontech teilte am Samstag mit, die Daten zu Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der beiden an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe seien positiv. Aufgrund der Daten seien die Unternehmen sicher, zwei "sehr starke" Impfstoff-Kandidaten im Kampf gegen Omikron zu haben, erklärte Pfizer-Chef Albert Bourla.

Die Ergebnisse stammen aus einer Studie mit 1.234 Personen ab 56 Jahren, erklärte das Unternehmen in einer Aussendung. Demnach zeigen vorläufige Laborergebnisse, dass beide Omikron-angepassten Impfstoffkandidaten BA.4 and BA.5 neutralisieren können, wenn auch in einem geringeren Umfang als bei BA.1.

Biontech und Pfizer wollen die Daten nun der Wissenschaft und Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen, um rasch einen Stoff zur Auffrischung der Impfung gegen das Coronavirus anbieten zu können. Derzeit nimmt die Sorge angesichts neuer Coronavirus-Varianten zu – die Infektionszahlen in Österreich und vielen weiteren Ländern sind wieder angestiegen. (APA, red, 26.6.2022)