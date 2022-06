686 Personen Personen befinden sich aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Zwei Personen sind an den Folgen des Virus gestorben

46 mit dem Coronavirus infizierte Personen werden derzeit auf Intensivstationen betreut. Foto: imago images/localpic

Die Behörden haben am Sonntag 7.093 Neuinfektionen in Österreich seit dem Vortag gemeldet. Derzeit befinden sich 686 Personen aufgrund des Coronavirus österreichweit in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 46 auf Intensivstationen betreut. In den vergangenen 24 Stunden haben die Behörden zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 258

Kärnten: 279

Niederösterreich: 1.725

Oberösterreich: 913

Salzburg: 347

Steiermark: 813

Tirol: 59

Vorarlberg: 33594

Wien: 2.340

(red, 26.6.2022)