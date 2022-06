Die Lage ist laut Feuerwehr zwar unter Kontrolle, doch in Sachsen loderte ein zwei bis drei Hektar großer Brand und in Brandenburg flackerten Glutnester auf

Zeitweise standen mehr als 800 Hektar nach Ausbruch des Brandes am Donnerstag in Flammen. Foto: dpa-Zentralbild/Cevin Dettlaff

Dresden/Potsdam – Nach der Eindämmung des großen Waldbrandes an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze in Deutschland stellt sich die Feuerwehr noch auf einen längeren Einsatz ein. Die Lage war am Wochenende zwar unter Kontrolle, allerdings loderte in der Gohrischheide in Sachsen noch immer ein zwei bis drei Hektar großer Brand und in Brandenburg flackerten immer wieder Glutnester auf.

Am Sonntag waren bei Zeithain (Kreis Meißen) und im Raum Mühlberg (Elbe-Elster) weiterhin Hunderte Feuerwehrleute vor Ort. Am Freitag hatte es auf bis zu 800 Hektar gebrannt.

Erwarteter Regen ausgeblieben

Die sächsische Feuerwehr ging davon aus, dass sie noch bis Ende der Woche im Einsatz sein werde, wie Einsatzleiter Matthias Heydel am Sonntag sagte. An den Brand mitten im Naturschutzgebiet kämen die Feuerwehrleute nicht zum Löschen heran. Das Feuer werde aus der Luft überwacht. Es solle sich gemächlich durch die Heide fressen. Am Rand werde es dann von den Einsatzkräften mit Löschfahrzeugen erwartet. Die Windprognosen seien derzeit günstig für dieses Vorhaben, sagte Heydel. Am Sonntag waren auf sächsischer Seite rund 140 Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Auch die Brandenburger Feuerwehr war mit 285 Rettern am Sonntag weiterhin im Großeinsatz. Dabei gehe es nach wie vor insbesondere um die Bekämpfung der zahlreichen Glutnester im Brandgebiet bei Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster, sagte der Sprecher der Einsatzleitung, Clemens Fischer. "Überall flackern immer wieder Flammen an diesen Gefahrenstellen auf", berichtete er. Der erwartete Regen sei im Brandgebiet leider ausgeblieben.

Brände auf munitionsbelastetem Gebiet

Spezialtrupps seien mit Löschspritzen unterwegs, um die tief sitzenden Glutnester mit Temperaturen von 500 Grad und mehr abzulöschen, berichtete Fischer. Darunter seien auch 30 Mitglieder der Katastrophenschutzeinheit "@fire", berichtete die Hilfsorganisation.

In der Nacht habe erneut ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera die Suche nach den Glutnestern unterstützt, berichtete der Sprecher. Doch Brände seien auch auf einem munitionsbelasteten Gebiet ausgebrochen. Über das Gebiet könne der Helikopter nicht fliegen, weil Granatsplitter nach einer Explosion bis zu 1.000 Meter in die Luft geschleudert werden könnten. Nach Angaben von Fischer wurde zur Bekämpfung des Waldbrands inzwischen ein gemeinsamer Führungsstab mit den sächsischen Kollegen im Ortsteil Neuburxdorf der Stadt Bad Liebenwerda gebildet.

Mehr als 800 Hektar in Flammen

Der Großbrand war am Donnerstag in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung des brandenburgischen Mühlberg (Elbe-Elster) ausgeweitet. Mehr als 800 Hektar standen zeitweise in Flammen. Eine zwischenzeitliche Evakuierung der Ortslagen Kröbeln und Kosilenzien der Stadt Bad Liebenwerda wurde am Freitagabend ab 21.00 Uhr wieder aufgehoben.

Erst am vergangenen Wochenende hatten zwei Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz südlich von Berlin für große Gefahr gesorgt. Hunderte Feuerwehrleute, unterstützt von Soldaten der Bundeswehr, waren im Einsatz. Jeweils etwa 200 Hektar standen in Flammen. Auch in Beelitz war die Feuerwehr eine Woche lang im Einsatz. Danach seien die Flächen an die Waldeigentümer übergeben worden, sagte der Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Kai-Uwe Schwinzert, am Samstag. (APA, wisa, 26.6.2022)