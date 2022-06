Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez setzen ab Dienstag ihre Mörderjagd in einem noblen Wohnhaus an der Upper West Side New Yorks fort

In dieser Galerie: 2 Bilder Wieder auf Mörderjagd (von links): Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez Foto: Disney+ Selbst unter Verdacht: Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short. Foto: Disney+

Das zweite Mal ist oft eine schwierige Angelegenheit. Egal ob es sich um eine Platte, eine Filmfortsetzung oder eben die zweite Staffel einer Serie handelt. Dass sich die Macher der Krimikomödienserie Only Murders in the Building dessen nur allzu bewusst sind, signalisieren sie in den neuen Folgen, die ab Dienstag auf Disney+ zu sehen sind, mit jeder Menge Anspielungen. Immerhin begleiten Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ihre Mörderjagd in einem noblen Wohnhaus an der Upper West Side New Yorks auch in der zweiten Runde mit einem eigenen True-Crime-Podcast.

Wobei das Trio ein noch viel größeres Problem hat als die Tücken der Fortsetzung: Der einstige TV-Star Charles, der arbeitslose Broadway-Regisseur Oliver und die junge Mabel geraten dieses Mal zunächst selbst unter Mordverdacht. Das Opfer, die von der großartigen Jayne Houdyshell gespielte Bunny, die das Arconia Building mit eiserner Hand führt, steht dabei gleichzeitig für ein charmant raues, altes New York, ihre Nachfolgerin für eisige Effizienz.

Trailer zur zweiten Staffel von "Murders in the Building". Hulu

Die sich ändernden Zeiten, der Generationenkonflikt und die damit einhergehenden Verständigungsschwierigkeiten ziehen sich wie ein roter Faden durch die Folgen. Stoff für witzige Einzeiler, bei denen die Millennials ebenso ins Visier geraten wie die Alten, gibt es genug. Mit Cara Delevingne, Amy Schumer und Shirley MacLaine sind auch bei den Gaststars diverse Altersklassen vertreten. Wie schon bei der ersten Staffel ist es aber vor allem die Chemie zwischen Gomez, Martin und Short, die erfreut und bekömmliche leichte Kost ergibt. Alles beim Alten also. Aber das ist dieser Tage alles andere als eine schlechte Sache. (Karl Gedlicka, 28.6.2022)