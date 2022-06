Wenn das Kind zur größten Zerreißprobe wird: Nina Hoss glaubt in "Pelikanblut" an die Kraft der Mutterliebe, um ihrer Tochter zu helfen – 21.55 Uhr auf Arte. Foto: SWR / Moritz Schultheiß

20.15 MESSERSCHARFER KRIMI

Knives out – Mord ist Familiensache (USA 2019, Rian Johnson) Als genialer Privat detektiv ermittelt Benoit Blanc (Daniel Craig) im Mordfall eines ungeliebten Patriarchen und Verlegers (Christopher Plummer). Alle Mitglieder des illustren Familienkreises stehen unter Verdacht. Regisseur Rian Johnson flößt dem Krimigenre à la Agatha Christie neues Leben ein. Zugleich karikiert er mit Humor die moralische Abgehobenheit der Superreichen. Mit dabei sind auch Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson und Chris Evans. Bis 22.15, ORF 1

20.15 TIERE

Themenmontag: Die Wahrheit über Fisch Der starke Fischkonsum zieht im großen Stil Betrüger an. Zum Beispiel verbirgt sich hinter den gekennzeichneten Fischen immer wieder eine andere, oft qualitativ minderwertigere und günstigere Art. Um 21.05 Uhr folgt die Doku Thunfisch – was Sie alles nicht wissen wollen. Um 21.55 Uhr: Massenware Fisch – Siegeszug der Zuchtfarmen. 22.45 Garnelen – überzüchtet, gedopt, überlastet? Bis 23.35, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Geheimnisvolles Mittelmeer (1+2/2) Affen in Spanien, Pottwale vor Kreta und Füchse in der Sahara – das Mittelmeer und seine Küsten stecken voller Überraschungen. Tier filmer Thomas Behrend machte sich auf Spurensuche. Bis 21.40, 3sat

21.10 MAGAZIN

Thema Themen bei Christoph Feurstein: Geht uns die Energie aus? Österreich in der Gaskrise. / Schule und Behinderung – Stillstand bei der Inklusion. / Frischer Wind hinter Klostermauern – ein Leben als Ordensfrau. / Joschi Deininger – der Chauffeur der Stars 22.00, ORF 2

21.55 AN DER GRENZE ZUM WAHN

Pelikanblut (D 2019, Katrin Gebbe) Pferdehofchefin Wiebke (Nina Hoss) lebt zusammen mit ihrer neunjährigen Adoptivtochter Nicolina (Adelia-Constance Ocleppo) auf ihrem Reiterhof. Nach langem Warten darf sie auch die fünfjährige Raya (Katerina Lipovska) aus Bulgarien adoptieren. Zunächst scheint sich Raya gut in ihrem neuen Zuhause einzuleben. Doch bald zeigt sie immer mehr Verhaltensauffälligkeiten, die auf ein schweres Frühtrauma hindeuten. Bis 23.55, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Out of Place (D 2019, Friederike Güssefeld) Der Film begleitet drei Jugendliche in einem pädagogischen Projekt in Rumänien. In Deutschland galten sie als schwer erziehbar, nun leben sie fast gänzlich isoliert von ihrem ursprünglichen Umfeld, arbeiten auf den Feldern und Höfen der heimischen Bauernfamilien und werden dabei von deutschen Pädagogen mit einem rigiden Punktesystem begleitet. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Reise in die Erinnerung: Das litauische Kaunas ist Europas Kulturhauptstadt 2022 / Burgtheater-Direktor Martin Kušej ist live zu Gast im Studio / das Rennen um den österreichischen Filmpreis. Um 23.30 Uhr folgt die Dokumentation Die Welt zu Gast in St. Pölten – 25 Jahre Festspielhaus. Bis 0.00, ORF 2