Wien – Die "Wiener Zeitung" hatte mit einem unautorisierten Zugriff zu kämpfen: "Es gab einen unautorisierten Zugriff auf einen Teil unserer Systeme, vermutlich über ein Client-System", bestätigte die Tageszeitung am Samstag gegenüber dem STANDARD. In einem Mail der Geschäftsführung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt es, dass nach derzeitigem Stand keine Kundensysteme und Kundendaten betroffen sind und auch die Kommunikations- und Informationsinfrastruktur nicht beeinträchtigt ist.

Update, 27.6.: Mit Stand Montag arbeitet die "Wiener Zeitung" weiter an der Wiederherstellung, die aus Sicherheitsgründen "sehr genau und vorsichtig" vorgenommen werde. Insofern komme es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit zu etwas Mehraufwand. "Zeitung und Amtsblatt erscheinen wie gewohnt", wie gegenüber dem STANDARD bestätigt wurde.

Die Produktion der Tageszeitung und des Amtsblattes sei "ebenfalls uneingeschränkt möglich". Der Zugang zu den IT-Systemen sei umgehend eingeschränkt und die Wiederherstellungsprozesse eingeleitet worden. Kurzfristig sei "jedoch mit vorübergehenden Beeinträchtigungen zu rechnen". (red, 26.6.2022)