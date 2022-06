Seit das Engagement von Heike Makatsch als Berlinger vor sechs Jahren von der ARD als Event gefeiert wurde, sei die Ermittlerin nicht besonders gepflegt worden, so Claudia Tieschky in der "Süddeutschen Zeitung": "Sie hat jetzt gerade mal ihren vierten Fall, und in dem verzweifelt sie ziemlich ermüdend an ihrer eigenen Gefühlsverbohrtheit."