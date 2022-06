Das Wollmammut wurde auf den Namen Nun cho ga getauft, was in der örtlich gesprochenen Han-Sprache "großes Tierbaby" bedeutet. Foto: APA/AFP/GOVERNMENT OF YUKON

Whitehorse – Ein ganzes Baby-Wollmammut wurde im Permafrostboden im Nordwesten Kanadas gefunden – der erste Fund dieser Art in Nordamerika, wie die BBC berichtet. Das mumifizierte Eiszeitmammut ist demnach vermutlich mehr als 30.000 Jahre alt. Es sei am Dienstag von Goldgräbern in der Klondike-Region in Yukon gefunden worden. Das Gebiet, in dem der Fund gemacht wurde, gehört der Tr'ondek Hwech'in First Nation. Die Regierung von Yukon verglich den Fund mit der russischen Entdeckung eines Mammutbabys im Permafrostboden Sibiriens im Jahr 2007.

Es handelte sich um das vollständigste mumifizierte Mammut, das in Nordamerika gefunden wurde, und erst um den zweiten Fund dieser Art weltweit. Das vermutlich weibliche Baby wurde auf den Namen Nun cho ga getauft. Der Name bedeutet in der Han-Sprache, die von den amerikanischen Ureinwohnern in der Region gesprochen wird, "großes Tierbaby". "Nun cho ga ist wunderschön und eines der unglaublichsten mumifizierten Eiszeittiere, die je auf der Welt entdeckt wurden", sagte der Yukon-Paläontologe Grant Zazula im Interview mit der BBC. Es hat etwa die gleiche Größe wie das 2007 gefundene sibirische Lyuba-Baby, das etwa 42.000 Jahre alt war, so die Regierung von Yukon in einer Pressemitteilung.

Mammutbaby von Bulldozer getroffen

1948 wurden die teilweisen Überreste eines Mammutkälbchens mit dem Namen Effie 1948 in einer Goldmine im benachbarten Alaska gefunden. Wie CBC News berichtet ist Nun cho ga ausgegraben worden, nachdem ein Bergarbeiter seinen Chef angerufen hatte. Er bat darum etwas zu untersuchen, das sein Bulldozer im Schlamm von Eureka Creek, südlich von Dawson City, getroffen hatte. (BBC, wisa, 26.6.2022)