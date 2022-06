Es war der erste Raketenstart der Nasa von einem Privatgelände außerhalb der USA. Foto: REUTERS/JOE SKIPPER

Sydney/Washington – In Australien ist eine Rakete der US-Raumfahrtbehörde Nasa gestartet. Die Rakete hob am Sonntag vom privaten Raumfahrtzentrum Arnhem Space Centre im Norden Australiens ab – es war der erste Raketenstart der Nasa von einem Privatgelände außerhalb der USA. Die Rakete brachte Teleskoptechnik in eine erdnahe Umlaufbahn, mit der die Nasa Phänomene erforschen will, die nur von der südlichen Hemisphäre aus beobachtet werden können.

"Es ist für uns als Unternehmen ein bedeutsames Ereignis, aber für Australien ist es historisch", sagte der Chef der Betreiberfirma Equatorial Launch Australia, Michael Jones, vor dem Start. Jones sprach von einer "Coming-Out-Party" für die australische Raumfahrtindustrie. Die Chance, mit der Nasa zusammenzuarbeiten, sei ein Meilenstein für private Raumfahrtunternehmen im Land.

"Wir freuen uns, wichtige wissenschaftliche Missionen von der südlichen Hemisphäre aus starten zu können und Ziele zu sehen, die wir von den USA aus nicht sehen können", erklärte die Leiterin der Nasa-Abteilung für Heliophysik, Nicky Fox.

In den kommenden Wochen sind noch zwei weitere Raketenstarts in Nordaustralien geplant. Australiens Premierminister Anthony Albanese hatte das Projekt als Beginn einer "neuen Ära" für die Raumfahrtindustrie des Landes gefeiert. (APA, 26.6.2022)