Wien – Titelverteidiger Salzburg bekommt es in der ersten Runde des ÖFB-Fußballcups mit dem Tiroler Regionalligist (3.) SV Fügen zu tun. Das ergab die Auslosung durch "Glücksfee" Christa Kummer am Sonntag im Sportstudio des ORF. Vorjahresfinalist SV Ried trifft auf den SV Stadlau (4. Liga), Sturm Graz auf den SC Röthis (4.), Austria Wien auf den FC Wels (4.) und Rapid auf den SK Treibach (3.). Gespielt wird von 15. bis 17. Juli und damit eine Woche vor Start der Bundesligasaison.

Geändert wurde das Auslosungsprozedere im Vergleich zu den vergangenen Saisonen. Um mehr regionale Aufeinandertreffen in den ersten Runden bzw. spätere Duelle von Bundesliga-Vertretern zu haben, werden die Teilnehmer der Landesverbände sowie der 2. Liga in den ersten drei Runden nach geografischen Kriterien in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt. (APA, 26.6.2022)

Auslosung der 1. Runde im ÖFB-Cup:

SV Frauental – USV Allerheiligen

SAK – Wiener Sport-Club



SV Stripfing/Weiden – FCM Traiskirchen

Deutschlandsberger SC – USV Scheiblingkirchen/Warth

SC Imst 1933 – TSV St. Johann

Union Gurten – SU St. Martin

SC Schwarz Weiß Bregenz – SV Seekirchen

SV Telfs – SV Austria Salzburg

FC Admira – Sportvereinigung Purgstall

KSV 1919 – SV Dellach/Gail

SV Licht-Loidl Lafnitz – SC/ESV Parndorf

SV Horn – ASV Draßburg

GAK 1902 – SV ASKÖ Köttmannsdorf

FAC Wien – TuS Bad Gleichenberg

First Vienna FC 1894 – ASV Siegendorf 1930

SKU Amstetten – SR Donaufeld

SKN St. Pölten – SV Leobendorf

FC Mohren Dornbirn 1913 – Sportunion Vöcklamarkt

FC Blau-Weiß Linz – VfB Hohenems

SK Vorwärts Steyr – WSC Hertha Wels

TSV Hartberg – DSV Leoben

WSG Tirol – SC Neusiedl am See 1919

SC Austria Lustenau – FC Marchfeld Donauauen

LASK – SC Schwaz

SK Rapid – SK Treibach

FC Red Bull Salzburg – SV Fügen

SV Ried – FC Stadlau

SK Sturm Graz – SC Röthis

SCR Altach – TWL Elektra

SK Austria Klagenfurt – SC Admira Dornbirn 1946

RZ WAC – SV Kuchl

FK Austria Wien – FC Wels