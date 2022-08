Nicht jedes Zimmer hält das, was es vorab beim Buchen verspricht. Während manche Hotels, Hostels oder Apartments aufgrund positiver Erfahrungen – also guter Lage, netter Betreuung oder wunderschönem Zimmer – noch lange nach dem Urlaub in guter Erinnerung bleiben, möchte man von anderen noch während des Aufenthalts fliehen.

Nicht unbedingt das, was man sich unter einer schönen Dusche vorstellt. Foto: mawa

Und häufig ist das schon bei der Ankunft klar. Denn wenn bereits die Umgebung und die Anfahrt etwas fragwürdig sind – womöglich ist die Unterkunft sehr abgelegen und die Ruhelage versetzt einen nicht in Vorfreude auf Erholung, sondern ruft Grauen hervor, oder das Haus liegt eingepfercht zwischen lauten Bars und Clubs –, möchte man am liebsten gleich wieder umdrehen. Auch das Betreten des Zimmers kann ähnliche Reaktionen auslösen: vom unangenehmen Geruch über kaum bis gar nicht gereinigte Räume bis hin zu Schimmel an den Wänden und Ungeziefern wie Kakerlaken. Manche unangenehmen Erkenntnisse hat man wiederum erst nach ein, zwei Nächten – ob es sich dabei um undichte Fenster handelt, Bettwanzen oder durchlässige Wände.

Was haben Sie erlebt?

Welche waren Ihre schlimmsten Unterkünfte auf Reisen? Haben Sie die gebuchten Nächte durchgestanden, oder haben Sie den Aufenthalt abgebrochen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 16.8.2022)