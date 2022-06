Die Lange Lacke ist laut Birdlife einer der bedeutendsten Rastplätze für Zugvögel in Mitteleuropa. Foto: AP / HANS PUNZ

Eisenstadt – Die Vogelschutzorganisation Birdlife Österreich warnt davor, dass die Lange Lacke im burgenländischen Seewinkel endgültig austrocknet. Das sei eine Folge der seit Jahrzehnten andauernden menschlichen Eingriffe in den Grundwasserhaushalt in dem Gebiet, hieß es am Montag in einer Aussendung. Gefordert wird daher unter anderem ein vollständiger Wasserrückhalt durch Schließung aller Entwässerungsgräben im engeren Lackengebiet.

Wasserrückhalt für Vögel gefordert

"Die Lange Lacke lag bereits in früheren Trockenphasen öfters über mehrere Monate lang trocken, konnte sich aber in den darauffolgenden Phasen höherer Wasserstände wieder regenerieren", erklärte Michael Dvorak von Birdlife. Der Westteil der Lacke führe bereits seit vier Jahren kein Wasser mehr, auch Bereiche im etwas tiefer gelegenen Ostteil lägen seit Monaten trocken. "Es ist zu befürchten, dass auch die noch bestehenden Teile der Langen Lacke in nur wenigen Jahren verschwunden sein werden", so Dvorak.

Sogenannte Sodaseen, also salzhaltige Seen, sind laut Birdlife weltweit äußerst seltene Lebensräume, die Sodalacken des Seewinkels bilden das westlichste europäische Vorkommen und gelten als einer der bedeutendsten mitteleuropäischen Vogelrastplätze. Die Organisation fordert daher neben dem Wasserrückhalt die Einrichtung einer Schutzzone im zentralen Seewinkel mit einer weitgehenden Regulierung der Grundwasserentnahmen. Außerdem soll die Umstellung auf weniger bewässerungsintensive Kulturen gefördert werden. (APA, 27.6.2022)