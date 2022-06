Quer durch Europa, ans Meer oder an einen See – was haben Sie unternommen, und wie haben Sie die letzte Reise Ihrer Schullaufbahn in Erinnerung? Berichten Sie im Forum!

Nach der Matura ist vor der Maturareise – und nachdem diese in den letzten beiden Jahren gar nicht oder mit Einschränkungen stattgefunden haben, steht dem letzten gemeinsamen Abenteuer im Klassenverband heuer nichts im Wege. Ob Kroatien, Türkei oder Griechenland – während sich die einen dazu entschließen, sich als gesamte Klasse in ein Hotel am Strand einzumieten oder ein Package bei einem Maturareiseanbieter zu wählen, bei dem man sich reisetechnisch um wenig kümmern muss, entscheiden sich andere für individuellere Varianten.

Würden Sie Ihre Maturareise aus heutiger Sicht wiederholen oder sich für eine andere Art von Reise entscheiden? Foto: molchanovdmitry Getty Images/iStockphoto

Von einer Kleingruppenreise mit dem Zug quer durch Europa bis hin zu ein paar Tagen mit den engsten Freundinnen und Freunden in einer europäischen Stadt oder im Inland an einem See oder in den Bergen – je nachdem, worauf man Wert legt und auch wie viel Geld man zur Verfügung hat, kann die Maturareise ganz unterschiedlich aussehen. Allen gemein ist, dass die Erlebnisse vermutlich auch noch lange nach der Schulzeit in Erinnerung bleiben.

Wie haben Sie Ihre Maturareise in Erinnerung?

Wo führte diese hin? Ist die ganze Klasse mitgefahren, oder haben sich eher kleinere Gruppen gebildet, die unterschiedliche Reisen geplant haben? Oder haben Sie die Maturareise womöglich ganz ausgelassen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (mawa, 28.6.2022)