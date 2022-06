Andrea Haselwanter-Schneider will bei der Tirol-Wahl die Mandate der Lister Fritz im Landtag verdoppeln. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Innsbruck – Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wird die oppositionelle Liste Fritz erneut als Spitzenkandidatin in die Tiroler Landtagswahl am 25. September führen. Sie werde mit Klubchef Markus Sint als Team antreten, gab Haselwanter-Schneider am Montag bekannt Als "zwei Topstürmer, die in ihren Bereichen Tore schießen können", beschrieb sie die Konstellation. Doch wie beim Fußball brauche es eben einen "Kapitän".

"Einer muss vorangehen", gab sich Haselwanter-Schneider kämpferisch, sie wolle die Expertise, die sie in den vergangenen Jahren aufgebaut habe, "noch weiter zur Verfügung stellen". Als Frau wisse sie außerdem, dass es "gescheit ist, Arbeit zu teilen und auch Aufgaben abzugeben", so die 54-jährige Wipptalerin, die Anfang des Jahres die Funktion als Klubchefin an Sint abgetreten hatte. Mit diesem bilde sie ein "schlagkräftiges Team" für die Wahl, das sich thematisch ergänze. Den Fokus lege die Partei auf die Themen Gesundheit, Wohnen und Soziales sowie – das Steckenpferd von Sint – den "Ausverkauf der Heimat". Die Liste Fritz kritisiert, dass Investoren mit Freizeitzweitwohnsitzen die Grundstücks- und Immobilienpreise in Tirol in die Höhe treiben.

Ziel: Verdoppelung der Mandate

Sint unterstrich, dass mit Haselwanter-Schneider eine starke Frau an der Spitze stehe – anders als bei den anderen Parteien, die von Männern in die Wahl geführt werden. "Wir holen als Liste Fritz wieder einmal die Kohlen aus dem Feuer", kommentierte der Klubchef. "Mehr Stimmen, mehr Prozente, mehr Mandate", das sei das Ziel. Die Partei sei "bereit, Verantwortung zu übernehmen" – "wir werden uns aber nicht bei der ÖVP wie andere als Bettvorleger präsentieren", meinte er im Hinblick auf Regierungskonstellationen nach der Wahl.

Die Liste Fritz war 2018 auf 5,46 Prozent und zwei Mandate gekommen. Eine Verdoppelung auf vier sei das Ziel für die nächste Landtagswahl, präzisierte Haselwanter-Schneider vergangenes Jahr im APA-Sommerinterview. Laut einer kürzlich veröffentlichte IMAD-Umfrage im Auftrag der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" würde die Liste Fritz aktuell auf 9,6 Prozent kommen. (APA, 27.6.2022)