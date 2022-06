777 mit dem Coronavirus infizierte Personen befinden sich in krankenhäuslicher Behandlung, 48 davon auf Intensivstationen

Corona-Gurgel-Tests bei der Auswertung im Labor. Foto: APA/AFP/LIU JIN

Wien – Am Montag wurden in Österreich 6.398 positive Corona-Tests gemeldet. Derzeit befinden sich 777 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 48 auf Intensivstationen betreut. Seit Sonntag sind vier Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 236

Kärnten: 261

Niederösterreich: 1.443

Oberösterreich: 843

Salzburg: 242

Steiermark: 506

Tirol: 337

Vorarlberg: 269

Wien: 2.261

(red, 27.6.2022)