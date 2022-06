Alexander Kumptner bekommt eine Vorabend-Show bei Sat.1: "Doppelt kocht besser". Foto: SAT.1 / Nadine Rupp

Berlin – Der österreichische Starkoch Alexander Kumptner ("The Taste") bekommt eine Vorabend-Show bei Sat.1. "Doppelt kocht besser" läuft ab dem kommenden Montag (4. Juli) montags bis freitags jeweils um 19.00 Uhr. Sat.1 beschreibt den Gag an der neuen Kochsendung: "Am Herd steht nicht ein Profi, sondern ein Mensch, der eher wenig Erfahrung beim Kochen hat. Aber das kulinarische Greenhorn ist nicht allein. Via Knopf im Ohr bekommt es Tipps und Hilfestellungen."

Alexander Kumptner wird so zitiert: "Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht wie bei 'Doppelt kocht besser'. Wenn der Kochprofi im Hintergrund fast eskaliert, weil der oder die andere in der Küche einfach nicht kapiert, wie man eine Karotte schält oder ein Ei trennt, das ist wirklich ganz großes Kino!"

Pro Episode treten jeweils drei Paare, die in einer engen Beziehung zueinander stehen (Paare, Eltern/Kinder, Geschwister, Freunde und Freundinnen) im Wettkampf gegeneinander an. In einer Blindverkostung am Ende entscheiden Alexander Kumptner und die nicht kochenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Kreation gelungen ist und welche nicht. "Doppelt kocht besser" basiert auf der französischen Show "Cheri(e) c'est moi le chef!". (red, APA, dpa, 27.6.2022)