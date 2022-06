Der Ukraine-Krieg, die steigenden Energiepreise und der Gedanke an die Umwelt – dies sind bei vielen Menschen die zentralen Gründe, das Energiesystem in ihrer Wohnung oder ihrem Haus verändern zu wollen. Möglichkeiten und Alternativen gibt es mittlerweile einige. Doch damit und mit dem Wunsch allein ist es noch nicht getan. Nicht selten scheitert die Umsetzung aus verschiedenen Gründen.

PV-Anlagen boomen. Aber nicht überall ist die Installation möglich und sinnvoll. Foto: imago images/Shotshop

So braucht es in Wohnhäusern derzeit noch die Zustimmung des Vermieters der Wohnung sowie die Unterschriften aller Miteigentümerinnen und Miteigentümer. Ohne das Einverständnis können keine baulichen Änderungen wie Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen vorgenommen werden. Zudem ist eine solche Änderung nicht überall möglich. Und selbst wenn diese Anforderungen geklärt sind und man schließlich eine Firma gefunden hat, die sich des Vorhabens annimmt – vielfach sind Betriebe über Monate hinweg ausgebucht –, scheitert die schnelle Umrüstung oft daran, dass es schlicht und einfach an Material mangelt. So sieht das auch "was änderts?":

Welche Erfahrungen konnten Sie machen?

Welche Pläne haben Sie in Ihrem Zuhause? Ist Ihr Vorhaben aktuell umsetzbar? Woran scheitert Ihr Wunsch, auf erneuerbare Energie umzurüsten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 28.6.2022)