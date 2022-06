Ein passendes Videospiel zu der Serie "The Boys" hätte aufgrund der aktuellen Popularität sicher Potenzial. Foto: Jasper Savage

Die auf dem gleichnamigen Comic basierende Amazon-Serie "The Boys" erfreut sich seit 2019 großer Beliebtheit. Fast hätten Gamer die Möglichkeit gehabt, ein ähnliches Konzept als Videospiel vorgesetzt zu bekommen. Doch der Vater der Idee, der populäre Entwickler Hideo Kojima ("Metal Gear Solid," "Death Stranding"), legte diese aufgrund zu vieler Parallelen auf Eis.



Ähnliche Konzepte

"Ich habe nach drei Folgen aufgehört zu schauen," verrät Kojima am Sonntag auf Twitter. Er habe zum damaligen Release der Serie ein Projekt im Kopf gehabt, das er schon sehr lange mit sich herumgetragen hatte. Obwohl die Idee des japanischen Entwicklers ein anderes Setting gehabt hätte, entschied er sich aufgrund des "ähnlichen Konzepts", nicht weiter an der Umsetzung arbeiten zu wollen.

Im Mittelpunkt der Spielidee stand offenbar ein Duo bestehend aus Frau und Mann, das eine Gruppe von Detektiven angeführt hätte. Abseits der Öffentlichkeit hätte sich diese Gruppe dem Kampf gegen diverse Superhelden verschrieben. Als einer der Protagonisten wäre Mads Mikkelsen ("Der Rausch", "Hannibal") zum Einsatz gekommen.

"In der heutigen Zeit werden Superhelden-Storys massenhaft produziert. Mein Drama hätte als hartgesottener Actionfilm und mit verschwindenden Grenzen zwischen Gut und Böse ein guter Kontrast sein können." Es wäre das Gegenteil von dem geworden, was man im Kino gewohnt sei, sagte Kojima auf Twitter. Die Serie "The Boys" schlägt genau in diese von Kojima beschriebene Kerbe – zuvor bereits im Comic und aktuell in der TV-Serie.

Xbox-Deal

Ob Kojima zu der Idee zurückkehren will, verriet er nicht. Stattdessen scheint er seine Energie auf die neue Kooperation mit Xbox zu fokussieren, die kürzlich im Rahmen eines Showcase verraten wurde. "Es ist ein völlig neues Spiel, das keiner zuvor erfahren oder gesehen hat", erklärte Kojima bei dem Xbox-Showcase. Es handle sich um ein revolutionäres Konzept, das nur mit der Cloud-Technologie von Microsoft umsetzbar sei. Ein mögliches Zeitfenster wurde allerdings noch nicht genannt. "Es könnte noch etwas dauern", klingt aus dem Mund von Kojima wie eine Drohung, dass Spieler wohl noch länger auf erste Eindrücke zu dem Spiel warten müssen. Der japanische Entwickler ist dafür bekannt, sich für seine Projekte Zeit zu lassen.

Die Angst vieler Fans, Kojima könnte künftig nur noch Spiele für Xbox produzieren, zerstreute das Studio kurz nach der Ankündigung der neuen Kooperation. Man werde die sehr gute Partnerschaft mit Sony weiterführen, versicherte der offizielle Twitter-Account von Kojima Productions. (aam, 27.6.2022)