Ana Marwans Roman "Verpuppt" erscheint am 23. Februar 2023. Foto: APA

Die nächste Buch-Veröffentlichung der neuen Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan steht fest: Am 23. Februar 2023 bringt der Otto Müller Verlag den im slowenischen Original unter dem Titel "Zabubljena" erschienenen Roman in der Übersetzung von Klaus Detlef Olof unter dem deutsche Titel "Verpuppt" heraus. Marwans 2019 erschienener Debütroman "Der Kreis des Weberknechts" wird vom Otto Müller Verlag nun nachgedruckt. Die 2. Auflage kommt am 15. Juli in den Handel. (APA, 27.6.2022)