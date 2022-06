Radiotipps für Dienstag

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Die Zukunft der Musealisierung des Jüdischen Historikerin Barbara Staudinger zu Gast bei Natasa Konopitzky. Bis 13.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Im Pfandhaus Pfandleihe ist eine unkomplizierte Möglichkeit, sofort an Geld zu kommen – das hat seinen Preis. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Ein Chronist der Indigenen

Was der Schweizer Historiker Manuel Menrath in Kanada erlebte und in seinem Buch Unter dem Nordlicht. Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land aufschrieb. Bis 19.30, Ö1 (Oliver Mark, 28.6.2022)