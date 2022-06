Ö1 würdigt das Funkhaus, "New York Times"-Chef Kahn sorgt sich wegen Trump und Republikanern um US-Demokratie, "Doppelt kocht besser": Österreichischer Starkoch Kumptner moderiert neue Sat.1-Show

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Donnerstag beim 4Gamechangers-Festival zugeschaltet werden. Foto: IMAGO/MICK TSIKAS

Hier sind die Mediennews vom Montag:

"Im Zentrum" in ORF 2 über die Energiesorgen: "Lassen wir Putin Osteuropa auffressen?" – Appelle bezüglich des Stromsparens in der letzten "Im Zentrum"-Sendung vor dem Sommer

Selenskyj spricht live in Österreich am 4Gamechangers-Festival – Der ukrainische Präsident soll am Donnerstag seinen Auftritt haben

Vor Auszug: Ö1 würdigt das Funkhaus mit einer Hommage und zeigt die "Persönlichkeit" des Gebäudes – "Der Ö1 Funkhaustag – eine Hommage" steht am 2. Juli auf dem Programm. Mit RSO-Aufnahmen, historischen Berichten und virtueller Tour

"New York Times"-Chef Kahn sorgt sich wegen Trump und Republikanern um US-Demokratie – Der neue Chefredakteur Joe Kahn kritisiert auch die konservativen Medien Amerikas, allen voran den TV-Kabelsender Fox News

"Doppelt kocht besser": Österreichischer Starkoch Kumptner moderiert neue Sat.1-Show – Die Vorabendshow läuft ab 4. Juli immer montags bis freitags um 19.00 Uhr

"Wiener Zeitung" wurde Opfer von Hackerangriff – Zeitung und Amtsblatt erscheinen aber wie gewohnt

Pelikanblut, Knives out und Out of Place: TV-Tipps für Montag – Außerdem ein Themenmontag zur Wahrheit über Fisch und eine Doku über das geheimnisvolle Mittelmeer – mit Radiotipps für Montag

Wir wünschen noch einen schönen Abend!