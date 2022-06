Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Donnerstag beim 4Gamechangers-Festival zugeschaltet werden. Foto: IMAGO/MICK TSIKAS

Wien/Kiew – Vier Monate nach Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, 30. Juni, am 4Gamechangers-Festival erstmals live auf einer Bühne in Österreich sprechen. Bei der von ProSiebenSat.1Puls4 initiierten Veranstaltung, die von Dienstag bis Donnerstag dauert, ist heuer der ORF als Co-Veranstalter erstmals an Bord.

Via Live-Schaltung soll der ukrainische Präsident einen Appell an die Österreicherinnen und Österreicher richten und über die humanitäre Situation und die aktuelle Lage in der Ukraine berichten, teilt der Veranstalter am Montag in einer Aussendung mit. Er werde – unter Vorbehalt aktueller Ereignisse – live auf der Bühne mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Corinna Milborn & Raffaela Schaidreiter sprechen. (red, 27.6.2022)