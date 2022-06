Präsident Bruckner will "Thema weit nach oben auf die grün-weiße Agenda setzen" – Im November dieses Jahres soll ein Konzept präsentiert werden

Rapid hat Aufholbedarf in Sachen Frauenfußball. Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Wien – Im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung des SK Rapid Wien verkündete Vereinspräsident Martin Bruckner am Montag in seiner Eröffnungsansprache die erwartete Entscheidung: Der Klub strebt an, künftig auch mit Frauenteams anzutreten. Laut Bruckner gelte es nun, "dieses Thema weit nach oben auf die grün-weiße Agenda zu setzen."

Im Rahmen einer Projektgruppe, deren Leitung voraussichtlich eine externe Persönlichkeit mit Expertise im Frauenfußball übernehmen wird, soll der Fahrplan erarbeitet werden: "Wir werden uns sowohl mit einer möglichen Kooperation mit einem bereits im Frauenfußball engagierten Verein als auch mit einer klubinternen Lösung beschäftigen."

Im November dieses Jahres soll ein präziser Vorschlag präsentiert werden, spätestens im Sommer 2024 sollen erstmals Mädchen und Frauen im Rapid-Dress um Punkte spielen. (red, 27.6.2022)