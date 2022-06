Isabella Kresche, geboren am 28. November 1998 (23 Jahre)

Position: Tor

Verein: SKN St. Pölten (Wechsel ins Ausland geplant)

Mit 183 Zentimetern eine der größten Torfrauen im österreichischen Fußball. Die Position nahm sie an, weil ihr älterer Bruder Patrick Stürmer war – und im Training jemanden im Tor brauchte. In ihrer Jugend nahm sie an Torwartcamps von Ex-Nationalkeeper Roland Goriupp teil. Die Euro 2017 verpasste sie verletzungsbedingt. Gilt als stilleres Teammitglied, als äußerst belesen und hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft. Sie arbeitet als Fitnesstrainerin und ist zudem als Produktmanagerin für Streaming- und Analysetools im Fußball-Unterhaus tätig. Ihr Motto lautet: "Change the way you look at things and the things you look at change." (von Philosoph Wayne Dyer, übersetzt: "Wenn Du Deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge, die Du siehst.") Verlässt den SKN St. Pölten nach sechs Jahren ins Ausland, der neue Verein ist noch nicht offiziell bekannt.