Laut Angaben der Feuerwehr wurden 16 Personen wegen Hitzeschlags und Erschöpfung ins Krankenhaus gebracht. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jordan Vonderhaar

San Antonio (Texas) – Mindestens 46 Menschen wurden am Montag in San Antonio, Texas, tot in einem Sattelschlepper aufgefunden, wie die Feuerwehr der texanischen Stadt San Antonio mitteilte. Bei den Toten soll es sich um Migranten handeln. 16 weitere Personen, die in dem Sattelschlepper gefunden wurden, wurden laut Angaben der Feuerwehr wegen Hitzeschlags und Erschöpfung ins Krankenhaus gebracht, darunter vier Minderjährige. Nach dem Vorfall wurden drei Personen in Gewahrsam genommen.

Der Lastwagen wurde neben Bahngleisen in einem abgelegenen Gebiet am südlichen Stadtrand von San Antonio gefunden, berichtete der texanische Fernsehsender KSAT. Die Temperaturen in San Antonio, das etwa 250 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt ist, waren am Montag bei hoher Luftfeuchtigkeit auf bis zu 39,4 Grad Celsius angestiegen. (Reuters, APA, 28.6.2022)