Wissen: Bisherige Staatspleiten von Russland

1917/18: Russlands letzter Zahlungsausfall bei Auslandsschulden liegt über Hundert Jahre zurück. Das letzte Mal, dass das Land seine Rechnungen bei internationalen Gläubigern nicht beglich, war 1918 nach der bolschewistischen Revolution. Der russische Revolutionär Leo Trotzki hat mit den westlichen Gläubigern nach der Machtübernahme 1917 Klartext geredet. "Meine Herren, Sie wurden gewarnt", rief er ihnen zu, nachdem sich die Bolschewiki geweigert hatten, die Auslandsschulden Russlands zu bedienen. Er erinnerte die Geldgeber daran, dass der Erlass der Schulden aus der Zarenzeit ein zentrales Manifest des gescheiterten Aufstandes von 1905 war. Unmittelbar vor der Revolution von 1917 war Russland der größte internationale Nettoschuldner der Welt. Zur Finanzierung der Industrialisierung und des Eisenbahnbaus hatte das Land hohe Kredite aufgenommen und sich im Ausland enorm verschuldet.

1991: Nach dem Zerfall der UdSSR im Jahr 1991 stellte Russland die Bedienung eines Teils der Auslandsschulden ein, die es von den ehemaligen Sowjetstaaten geerbt hatte. Andrej Wawilow, von 1994 bis 1997 Finanzstaatssekretär Russlands, sagte, dass die Russische Föderation Ende 1992 auf rund 105 Milliarden Dollar an Schulden aus der Sowjetära saß. Für die Übernahme der geerbten Schulden erkannte der Pariser Club Russland als Gläubigerland an, schreibt Wawilow in seinem Buch "The Russian Public Debt and Financial Meltdowns". Da Russland 1996 mit der Staatengruppe eine Umschuldung in Höhe von 28 Milliarden Dollar vereinbarte, durfte es wichtige Schuldenzahlungen aus der Sowjetzeit auf das nächste Jahrzehnt verschieben. Allerdings dauerte es bis 2017, ehe die Zahlungsrückstände aus der kommunistischen Ära beglichen wurden.

1998: Im Jahr 1997 brachen die russischen Exporteinnahmen durch den Verfall der Ölpreise ein. Die Auslandsverschuldung, die 1995 fast 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachte, war 1998 auf 77 Prozent angeschwollen. Wawilow schiebt die Schuld dafür den teuren Kredite von IWF und Weltbank zu. Russland nahm nur sehr wenig Steuern ein und stützte sich zur Deckung seiner Ausgaben auf kurzfristige Schatzwechsel. Es wurde allerdings immer schwieriger, diese umzuschulden. Bald mussten immer höhere Beträge zur Verteidigung des Rubel-Wertes ausgeben werden. Einen Monat vor der erwarteten Zahlungsunfähigkeit schnürte der IWF ein Hilfspaket von 22,6 Milliarden Dollar, aber "der Markt erwartete die Ankündigung von zusätzlichen 20 Milliarden Dollar", schreibt Martin Gilman, der damalige Vertreter des IWF in Moskau, in seinem Buch "No Precedent, No Plan: Inside Russia's 1998 Default"

Am 17. August 1998 warf Russland das Handtuch, indem es den Rubel abwertete. Zugleich kündigte Moskau an, seine Rubelschulden nicht mehr bezahlen zu können. Ein dreimonatiges Moratorium für einige Auslandsschulden wurde eingeführt. Russische Banken, die in großem Umfang in Schatzwechsel investiert hatten und ein hohes Fremdwährungsrisiko aufwiesen, gingen bald unter. Trotz der finanziellen Notlage im Jahr 1998 stellte Moskau sicher, dass die Zahlungen an die ausländischen Gläubiger fortgesetzt wurden. (Reuters, red)