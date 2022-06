Nein, Marin Ljubicic hat nicht mehrere Arme. Foto: Imago/Milan Sabic/PIXSELL

Linz – Fußball-Bundesligist LASK hat sich die Dienste des kroatischen Jungstürmers Marin Ljubicic gesichert. Wie die Linzer am Dienstag bekanntgaben, kommt der 20-jährige für ein Jahr leihweise vom kroatischen Vizemeister und Cupsieger Hajduk Split, der LASK besitzt eigenen Angaben nach eine Kaufoption. Der mehrfache Nachwuchsteamspieler erzielte in der vergangenen Saison in 30 Ligaspielen zwei Treffer.

In der Stahlstadt soll Ljubicic, der in der Vorsaison an der Seite von Ex-LASK-Spieler Lukas Grgic in Split kickte, die zuletzt anhaltende Sturmflaute beheben. "Marin besitzt großes Talent, einige Topclubs im In- und Ausland hatten ihn auf dem Zettel. Trotz der starken Konkurrenz ist es uns gelungen, ihn von unserem Weg zu überzeugen", wurde Sportdirektor Radovan Vujanović zitiert. (APA, 28.6.2022)