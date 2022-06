Wien – Der Presseclub Concordia hat bei seiner jüngsten Generalversammlung den Vereinsvorstand für die kommenden vier Jahre gewählt. Andreas Koller wurde als Präsident einstimmig wiederbestellt. Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des STANDARD, wird in der kommenden Funktionsperiode gemeinsam mit Katharina Schell und Helmut Spudich dem Präsidium als Vizepräsidentin angehören, wie am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon zieht sich demnach aus dem Präsidium zurück, bleibt dem Vorstand aber auch künftig erhalten. Annemarie Kramser bleibt Kassierin.

Koller sieht die Journalistenvereinigung mit zahlreichen Aufgaben konfrontiert: "Die ‚Sideletter‘ und sonstigen Absprachen bei der Neubestellung der ORF-Spitze, die offenkundig regelwidrige Berufung der ORF-Publikumsräte, die absurde Übermacht der Regierungsparteien im ORF-Stiftungsrat, die Vorgänge bei der Besetzung des RTR-Chefsessels, der politische Unwille, ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen und die Medienförderung zu reformieren, geben wenig Anlass zu Optimismus." Unsere wird diesen Themen und Problemen weiterhin ihre ganze Kraft widmen." Der Presseclub Concordia werde sich diesen Themen und Problemen weiterhin mit ganzer Kraft widmen.

"Watchdogs der Demokratie"

"Journalisten sind die Watchdogs der Demokratie. Sie zeigen auf, sie weisen hin, sie analysieren und erklären, was in der Republik gerade schiefläuft. Der Presseclub Concordia wacht aufmerksam darüber, dass sie das auch weiter tun können, ohne in ihrer Existenz bedroht zu werden, etwa durch Slapp-Klagen", wird die neue Concordia-Vizepräsidentin Petra Stuiber zitiert.

Dem Concordia-Vorstand gehören nun Dieter Bornemann, Marta S. Halpert, Elfriede Hammerl, Gerlinde Hinterleitner, Matthias Karmasin, Daniela Kraus, Eva Linsinger, Wolfgang Sablatnig, Florian Skrabal sowie die Ehrenmitglieder Peter Bochskanl, Ilse Brandner-Radinger, Elisabeth Horvath und Heinz Nußbaumer an. (red, 28.6.2022)