Die Messstation Graz-Uni besteht seit 1894. Dort wurde in der Nacht auf Dienstag eine Tiefsttemperatur von 22,5 Grad Celsius gemessen. In Graz-Straßgang waren es sogar 23,4 Grad

In Graz wurde die wärmste Nacht der Messgeschichte verzeichnet – also zumindest seit 128 Jahren. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Der Klimawandel schreitet voran – und mit ihm auch die Zunahme der Tropennächte in Österreich. In der Nacht auf Dienstag sind die Temperaturen verbreitet von der Südoststeiermark bis ins Südburgenland sowie vom Seewinkel bis ins östliche Weinviertel nicht unter 20 Grad Celsius gesunken.

In Graz wurde zudem die wärmste Nacht seit Messbeginn verzeichnet, wie Nikolas Zimmermann von Ubimet dem STANDARD bestätigte. Bei der Messstation Graz-Universität wurden als Tiefsttemperatur 22,5 Grad Celsius registriert. Die Messreihen gehen hier bis ins Jahr 1894 zurück, so hoch war das Temperaturminimum in einer Nacht noch nie. Der bisherige Rekord stammte aus dem Juli 2012, vor zehn Jahren wurden 22,3 Grad Celsius gemessen.

23,4 Grad Celsius als Tiefsttemperatur in Graz-Straßgang

Noch wärmer war es in Graz-Straßgang: Dort wurde um 3 Uhr früh mit 23,4 Grad Celsius das höchste Temperaturminimum aller Grazer Stationen der Messgeschichte verzeichnet. Allerdings besteht die Station in Straßgang erst seit dem Jahr 2007. "Die Tropennächte werden häufiger und treten immer früher auf", sagt Zimmermann. "Die aktuellen Rekorde passen sehr gut ins Muster des Klimawandels."

Auch in Wien gab es eine Tropennacht – bei der Station Innere Stadt wurden als Tiefsttemperatur 21,5 Grad Celsius gemessen. Allerdings ist laut Zimmermann in der Nacht Westwind aufgefrischt, der für leichte Abkühlung gesorgt habe. Kurz vor Mitternacht wurden in Wien nämlich noch rund 28 Grad Celsius gemessen.

Die Zunahme der Tropennächte in Österreich ist deutlich ersichtlich: Laut "Klimastatusbericht 2021" gab es im Vorjahr in Graz und St. Pölten jeweils sechs Tropennächte. In Wien und Eisenstadt sank im Vorjahr in jeweils acht Nächten die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius ab. In diesen vier Städten bedeutete das jeweils ein Plus von sechs Tropennächten im Vergleich mit dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990. (David Krutzler, 28.6.2022)