"The Yarrick Family Of Kunhanhaa" von Brian Cassey, 2. Platz in der Kategorie "Family Sitting": Familie Yarrick lebt in einem Haus mit zwei Schlafzimmern in der abgelegenen nordaustralischen Aborigine-Gemeinde Mornington Island (Kunhanhaa). Die Gemeinde leidet unter akutem Wohnungsmangel. In vielen der baufälligen Häusern leben mehr als zwanzig Personen in winzigen Wohnungen. Die Familie Yarrick wohnt zusammen mit bis zu 22 Mitgliedern ihrer Großfamilie.