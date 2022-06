Weil Sie dann nämlich ganz genau wissen, was es heißt, zu tun, was der Mann, den man in Wien unter dem Spitznamen "Luxi" kennt, da versuchte. Und zwar zum ersten Mal: Luxi wollte 100 Kilometer laufen. Wenn Sie das schon mal versucht haben, werden Sie wissen, was da unterwegs alles passieren kann und wird. Im Guten wie im Schlechten. Im Kopf wie in den Beinen.

Und genau deshalb werden Sie das tun, was während, aber vor allem seit diesem Lauf so gut wie alle Läuferinnen und Läufer taten, die sich (unabhängig von der Kilometerzahl) je aus der eigenen Spazierlauf-Komfortzone herauswagten: Sie gratulieren Hinterhölzl zu dem, was er da ablieferte. Aus ganzem Herzen.