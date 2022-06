SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Artensterben – Was tun? Laut UN -Report könnten in den nächsten Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Lisa Gadenstätter besucht Artenretter, die sich dafür einsetzen, gefährdeten Lebewesen zu helfen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 REMAKE

A Bigger Splash (USA 2015, Luca Guadagnino) Eine Rocksängerin und ein Filmemacher urlauben auf einer italienischen Insel, sie bekommen Besuch von einem alten Freund und seiner attraktiven Tochter. Prominent besetztes Remake von Der Swimmingpool (1969), damals mit Romy Schneider und Alain Delon. Hier spielen Tilda Swinton Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes und Dakota Johnson. Bis 22.15, Arte

Tilda Swinton und Ralph Fiennes als ihr Ex-Freund im "Das Swimmingpool"-Remake "A BiggerSplash", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Jack English

20.15 THRILLER

Das Kartell (Clear and Present Danger, USA 1994, Phillip Noyce) Nach Jagd auf Roter Oktober und Die Stunde der Patrioten ist Das Kartell die dritte Verfilmung eines Bestsellers von Tom Clancy. Harrison Ford wieder als Personifikation des Guten: Als Jack Ryan, mittlerweile stellvertretender Direktor der CIA, reist er nach Kolumbien, um bösen Machenschaften ein Ende zu bereiten.

Bis 23.20, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Gewalt in der Erziehung In diesem Film von Andrea Pfalzgraf erzählen vier Menschen zwischen 16 und 64, wie sie Gewalt in der Kindheit erlebt haben und was das mit ihnen gemacht. Bis 21.05, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Unser Mittelmeer – Die Letzten ihrer Art (2/4) Heute geht es um die seltenen Bewohner des Mittelmeers und wie wir sie vor dem Verschwinden bewahren können. So wird an vielen Stränden darauf geschaut, dass Babyschildkröten unbehelligt schlüpfen können. Bis 21.10, Servus TV

20.15 SATIRE

Gosford Park (GB/USA 2001, Robert Altman) England 1935: Auf dem Landsitz von Sir William McCordle findet sich die Sittengesellschaft zum Jagdwochenende ein. Robert Altmans Satire über die Londoner Klassengesellschaft der 30er-Jahre. Geschrieben von Julian Fellowes (Downton Abbey).

Bis 22.25, One

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Amon Göth – Vater, Großvater, Massenmörder Robert Gokls Doku erzählt den Werdegang des Wiener SS-Mannes vom Schulabbrecher bis zum "Schlächter im KZ Plaszow". Dort erschoss er, teils vom Balkon seiner auf dem Lagergelände befindlichen Villa, etwa 500 Häftlinge. Bis 23.25, ORF 2

23.25 GERICHTSDRAMA

Murer – Anatomie eines Prozesses (A/LUX 2018, Christian Frosch) 1963 wurde in Graz der steirische Politiker und Bauer Franz Murer, bekannt auch als "Schlächter von Vilnius", trotz erdrückender Beweise freigesprochen. Christian Frosch zeichnete die Gerichtsverhandlung mit Karl Fischer in der Rolle des NS-Kriegsverbrechers so nüchtern wie eindringlich nach und schuf einen Schlüsselfilm über Moral und Pragmatismus.

Bis 1.35, ORF 2

