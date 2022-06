Der Action-Titel überraschte Anfang des Jahres sowohl Kritiker als auch die Community positiv. Foto: 2K

Es war eine der positiven Überraschungen des ersten Halbjahres 2022: Tiny Tina's Wonderlands, das neueste Werk der Borderlands-Macher Gearbox, entführt die Spielerinnen und Spieler diesmal nicht auf ferne Planeten, sondern in eine mittelalterliche Fantasywelt. Dabei setzt man auf den für diese Spiele üblichen Brachialhumor – zu Beginn gilt es, ein magisches Einhorn namens "Königin Arschgaul" zu retten – und die dazu passende unverwechselbare Comicgrafik.

Auch im Test des STANDARD konnte der schräge Mix überzeugen – wobei wir uns sicher sind, dass das Spiel mit Freunden im Multiplayer gleich noch mehr Spaß macht. Vor wenigen Tagen gaben die Publisher bekannt, dass das Game für den PC neben dem Epic Store auch auf Steam erhältlich ist – und zu diesem Anlass verlosen wir zweimal je eine "Chaotic Great Edition" der gelungenen D&D-Parodie.

Borderlands

Teilnahme



Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sagen Sie uns doch bitte, warum gerade Sie mit Tiny Tina in die Schlacht ziehen wollen – oder alternativ, was Sie mit der Borderlands-Serie verbindet.

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten Beiträge!

Verlosung

Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 3.7.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red, 28.6.2022)