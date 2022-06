"Ich bin der verdammte Präsident, bringt mich jetzt zum Kapitol", wurde Trump von Cassidy zitiert. Foto: EFE / Giorgio Viera

Ex-US-Präsident Donald Trump versuchte, das Lenkrad der Limousine des US-Geheimdienstes zu ergreifen nachdem dieser verwehrte, ihn zum US-Kapitol zu bringen. Das hatte eine ehemalige Mitarbeiterin Cassidy Hutchinson des Weißen Hauses am Dienstag ausgesagt.

"Ich bin der verdammte Präsident, bringt mich jetzt zum Kapitol", wurde Trump von Cassidy zitiert. Als er in die Limousine mit dem Spitznamen "The Beast" einstieg, wurde ihm gesagt, dass er nicht zum Kapitol gebracht werde. Trump reagierte wütend, ein Geheimdienst-Mitarbeiter musste Trump körperlich zurückhalten, der auf dem Rücksitz seine freie Hand gegen den Hals des Geheimdienst-Mitarbeiters drückte, sagte Hutchinson aus.

Trump und enge Vertraute waren sich nach Angaben Hutchinsons im Voraus über mögliche Gewalt am 6. Jänner 2021 bewusst. Trump habe vor der Rede an seine Anhänger an diesem Tag von Waffen im Publikum gewusst, sagte Cassidy Hutchinson am Dienstag bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke. Hutchinson arbeitete im Weißen Haus für Trumps damaligen Stabschef Mark Meadows. (red, 28.6.2022)