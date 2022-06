STANDARD: Schmecken Siege gegen eine Olympiasiegerin besonders gut?

Schweinberger: Der Vergleich mit Anna ist mir sehr viel wert. Ich wollte ihr näher kommen, hätte aber nicht gedacht, dass ich sie im Einzelzeitfahren schlagen kann. Ich hatte das Glück, zwei Zehntel schneller zu sein. Das ist ein Boost für mein Selbstvertrauen, davon werde ich lange zehren.

STANDARD: Wo lassen sich im Zeitfahren auf 14,4 Kilometern zwei Zehntel finden?

Schweinberger: Wenn man eine Kurve nicht ideal erwischt, kann man eine Sekunde verlieren. Ich muss nicht überlegen, wo ich zwei Zehntel gefunden habe oder wo Anna die Zeit verloren hat. Diese Suche wäre sinnlos.

STANDARD: Im Straßenrennen haben Sie Ihre Schwester als Titelträgerin entthront. Macht man so etwas?

Schweinberger: Es ist ein Zwiespalt. Kathrin wollte genauso Meisterin werden wie ich. Dieses Jahr hatte ich Glück, dass mir der Kurs entgegengekommen ist. Sie wurde Dritte. Wir fahren für unterschiedliche Teams, wenigstens bleibt es in der Familie.

STANDARD: Ihre Schwester muss Ihnen das Trikot der Meisterin übergeben.

Schweinberger: Ja, ich darf die Rennen im kommenden Jahr damit bestreiten. Meine Schwester hat dem Trikot in den vergangenen beiden Jahren alle Ehre gemacht. Ich möchte ihr nicht nachstehen.

STANDARD: Man hört, Sie hätten es früher mit dem Training übertrieben. Stimmt das?

Schweinberger: Ich habe früher 40 Stunden pro Woche gearbeitet und daneben 25 Stunden trainiert. Das war zu viel, das hat negative Effekte gehabt. Wahrscheinlich wäre ich mit zehn Stunden Training besser gefahren. Regeneration ist wichtig.

STANDARD: Wie haben Sie sich auf diese Meisterschaften vorbereitet?

Schweinberger: Ich habe nur trainiert, ich bin keine Rennen gefahren. Der Druck ist dadurch weggefallen. Als Sportlerin misst man sich an Ergebnissen. Wenn man eine gute Leistung abgeliefert hat, ist man viel wert. Bei einer schlechten Leistung ist man wenig wert. Das kann brutal sein.

STANDARD: Radprofis machen sich auch im Training über Instagram Konkurrenz. Kann man das ausblenden?

Schweinberger: Ich folge den Besten nicht mehr. Wenn ich sehe, dass die hunderte Kilometer pro Tag mit einem 35er-Schnitt fahren, tut mir das nicht gut. Ich denke dann, dass ich das auch können muss. Das erzeugt an jedem Ruhetag ein schlechtes Gewissen.

STANDARD: Es gibt auch Netzwerke wie Strava, in denen Radprofis ihre Trainingseinheiten tracken. Machen Sie da mit?

Schweinberger: Man gibt preis, was man preisgeben will. Genauso wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Es entsteht ein übertrieben positives Bild. Ich war eine Zeitlang dabei, ich habe es wieder sein gelassen. Ich schau mir das nicht mehr an. Jetzt bin ich zufriedener.

Christina Schweinberger (25) aus Jenbach in Tirol fährt für das belgische Team Plantur-Pura. In den kommenden Tagen entscheidet sich, ob sie für die Tour de France Femmes im Juli nominiert wird.